ТОП-5 самых нелепых грузовиков СССР

3:07 Your browser does not support the audio element. Авто

Советская автопромышленность — это не только легендарные "КамАЗы" и "ЗИЛы", но и настоящие шедевры инженерной наивности, странных решений и бескомпромиссной практичности, граничащей с абсурдом.

Фото: commons.wikimedia.org by Gennady Grachev from Moscow, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ЕрАЗ-762

Вот пятёрка самых причудливых и, откровенно говоря, нелепых грузовиков, которые рождались в эпоху, когда главное — не комфорт, а "чтобы работало".

5 место — ГАЗ-66: прыгучий солдат без дверей

ГАЗ-66 — один из самых узнаваемых армейских грузовиков. Звучит внушительно, пока не узнаёшь, что его прозвище среди солдат — "козёл". И не потому что упёртый, а потому что он буквально подпрыгивает на кочках, выкидывая пассажиров как цирковой артист. Да, он вездеход, но поведение на дороге — как у полновесного кофеина: бодрит и трясёт.

4 место — ЗИЛ-157: носатый динозавр с полуприводом

Этот грузовик выглядел так, как будто художник-декоратор "Мосфильма" пытался нарисовать машину будущего… в 1940-х. Гигантский нос, косые фары, архаичная кабина — всё это делало ЗИЛ-157 настоящим экспонатом прошлого уже при жизни. Любой подъём для него — как восхождение на Эверест. А водители знали: если ты на нём — ты либо военный, либо наказан.

3 место — Урал-375: танк, который забыл, что он не танк

Грузовик, который глотал бензин быстрее, чем солдат кашу. 100 литров на 100 км — не расход, а диагноз. Зато звук мотора был таким, что птицы мигрировали досрочно. Урал-375 был надёжен, но жутко тяжёл и капризен — особенно зимой, особенно в лесу, особенно если ты один. Выжил? Молодец.

2 место — ЕрАЗ-762: "хлебный фургон", у которого было всё плохо

Погрузка? Ужасная. Объём? Смешной. Надёжность? Под вопросом. Зато внешне — словно детский рисунок, который оживили по ошибке. Его искренне ненавидели водители и горячо любили анекдоты.

1 место — МАЗ-500: водитель под капотом

Абсолютный чемпион по странности. Конструкция кабины такова, что водитель сидит прямо над двигателем. В мороз — вроде и плюс (тепло), но летом кабина превращалась в персональную сауну. Шум был такой, что разговоры заканчивались на первой фразе. А ещё дверные замки замерзали даже внутри, и кабина открывалась только с пинком. Настоящая школа выживания.

Да, эти грузовики были странными, шумными, прожорливыми и зачастую неудобными. Но они работали — в снегу, грязи, морозе и где-нибудь в Забайкалье. Их нелепость — это не минус, а часть эпохи, в которой функциональность побеждала эстетику, а романтика дорог пахла соляркой и горелым сцеплением.