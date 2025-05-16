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Покупать авто выгоднее прямо сейчас! Эксперт рассказал о скидках на новые машины

2:04
Авто

Ставки по кредитам на новые автомобили в апреле уменьшились до 17 процентов годовых, что стало минимальным уровнем с 2023 года. Главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков рассказал Pravda. Ru, с чем это может быть связано.

Покупка новой машины в автосалоне
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка новой машины в автосалоне

"Я думаю, дело в том, что люди пошли со своими деньгами некоторое время назад на депозит. И у всех деньги сейчас там, и никто не хочет их тратить в нынешней ситуации на автомобиль. Если такая ставка с учётом субсидии, то, наверное, компании, понимая, что они вообще никогда ничего не продадут, предлагают покупателям разные схемы, так называемые рассрочки", — отметил Кадаков.

Он добавил, что так как в России в прошлом году примерно каждая вторая сделка была с участием заёмных денег, кто-то больше занимает, кто-то меньше, и люди многие сказали себе "при таких ставках невозможно покупать, лучше эти деньги положить на депозит". Поэтому каждый последующий месяц по продажам становится хуже, чем предыдущие. Цены на машины принципиально за последние полгода не изменились, но люди покупают меньше.

"Сейчас пока ещё относительно выгодный момент, потому что при высоких ценах есть относительно заметные скидки. На машины свежие начало 2025 года выпуска скидки есть от 40 до 60 тысяч рублей, если мы говорим про автомобили стоимостью 2,5-3 миллиона. Это прямая скидка при условиях, если вы берете, играете в Trade-in или в автокредит. Но все эти скидки к концу года будут уменьшаться. Цены на автомобили останутся такими же, падать не будут. А, может быть, даже будут чуть-чуть подрастать, но скидки будут уменьшаться. И вот тут надо просто понимать, если вам машина нужна, и вот у вас деньги есть, надо сейчас идти, потому что можно ещё скидку получить", — заключил Кадаков.

Уточнения

Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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