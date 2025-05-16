Планета vs Юпитер: в чём разница между двумя легендами ИЖа?

1:57 Your browser does not support the audio element. Авто

Во времена СССР мотоцикл был больше, чем просто транспорт — он был символом свободы, скорости и настоящей мужской техники.

Фото: commons.wikimedia.org by Апатинаити, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Иж Юпитер-2

На вершине советского мотостроения стояли две модели ижевского завода: ИЖ "Планета" и ИЖ "Юпитер". Внешне они были похожи, но на деле отличались серьёзно — как по характеру, так и по техническому исполнению. Эти различия и сформировали две устойчивые армии поклонников.

Вот чем отличались два самых популярных советских мотоцикла — ИЖ "Планета" и ИЖ "Юпитер".

Главная техническая разница — количество цилиндров

ИЖ Планета — одноцилиндровый двигатель

ИЖ Юпитер — двухцилиндровый двигатель

Это значило: Планета проще, но Юпитер мощнее и мягче на ходу.

Мощность и разгон

Планета-5 развивал около 22 л. с.

Юпитер-5 выдавал уже 32 л. с.

Юпитер тянул коляску лучше и разгонялся быстрее. Но и расходовал больше бензина.

Ремонтопригодность

"Планета" — проще, дешевле, прощала косяки.

"Юпитер" — сложнее в обслуживании, требовал больше внимания к зажиганию и синхронизации цилиндров.

Планета — для деревни, Юпитер — для тех, кто любит "копаться".

Что выбирали и почему?

Выбор между "Планетой" и "Юпитером" зависел от характера владельца. Тем, кто хотел надёжную рабочую лошадку без капризов, брали "Планету". Тем, кто любил дальние поездки и чуть больше комфорта, склонялись к "Юпитеру".

Один был бойцом одиночкой, другой — туристом с характером

ИЖ "Планета" и ИЖ "Юпитер" — два лица одного завода, двух разных подходов к технике. Один — простой и стойкий, второй — более мощный и комфортный. Оба — часть мотолегенды СССР, навсегда вписанные в историю отечественной инженерии.