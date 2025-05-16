Планета vs Юпитер: в чём разница между двумя легендами ИЖа?

Во времена СССР мотоцикл был больше, чем просто транспорт — он был символом свободы, скорости и настоящей мужской техники.
На вершине советского мотостроения стояли две модели ижевского завода: ИЖ "Планета" и ИЖ "Юпитер". Внешне они были похожи, но на деле отличались серьёзно — как по характеру, так и по техническому исполнению. Эти различия и сформировали две устойчивые армии поклонников.
Вот чем отличались два самых популярных советских мотоцикла — ИЖ "Планета" и ИЖ "Юпитер".
Главная техническая разница — количество цилиндров
Это значило: Планета проще, но Юпитер мощнее и мягче на ходу.
Мощность и разгон
Юпитер тянул коляску лучше и разгонялся быстрее. Но и расходовал больше бензина.
Ремонтопригодность
Планета — для деревни, Юпитер — для тех, кто любит "копаться".
Что выбирали и почему?
Выбор между "Планетой" и "Юпитером" зависел от характера владельца. Тем, кто хотел надёжную рабочую лошадку без капризов, брали "Планету". Тем, кто любил дальние поездки и чуть больше комфорта, склонялись к "Юпитеру".
Один был бойцом одиночкой, другой — туристом с характером
ИЖ "Планета" и ИЖ "Юпитер" — два лица одного завода, двух разных подходов к технике. Один — простой и стойкий, второй — более мощный и комфортный. Оба — часть мотолегенды СССР, навсегда вписанные в историю отечественной инженерии.
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