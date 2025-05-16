Военные, вездеходные и вечные: спецгрузовики СССР

В СССР грузовики были не просто транспортом — они были частью идеологии.
Надёжные, простые, способные ехать хоть по болоту, хоть по тундре, они стали настоящими символами индустриальной и военной мощи. Некоторые из них до сих пор на ходу — на фермах, в лесхозах и даже в армии.
Почему они вечные?
ЗИЛ-131
Трёхосный вездеход, главный "рабочий лошадь" армии.
Возил грузы, топливо, ракеты, радиостанции. Мог идти по грязи, снегу, песку.
Особенность: полноприводный, с централизованной системой подкачки шин.
Урал-375/Урал-4320
Здоровенный, шумный, неубиваемый. Создан для армии, но быстро стал любимцем геологов, строителей и нефтяников.
Фишка: огромный дорожный просвет и безотказность даже в минус 40.
ГАЗ-66
Кубик на колёсах. Компактный, но вездеходный. Обожал пересечёнку.
Прозвище: "Шишига". Легко переоборудовался в командный пункт, фургон, медпомощь.
КрАЗ-255Б
Монстр на колёсах. Делал то, что другие не могли: тащил танки, мосты, понтоны.
Двигатель: дизель на 240 л. с., но ощущался как бронепоезд.
МАЗ-537
Не совсем грузовик — скорее тягач-исполин. Тянул ракетные установки, пусковые комплексы, самолёты.
Формально: не для дорог общего пользования, но встречался даже в отдалённых леспромхозах.
Где они сейчас?
Многие из этих машин до сих пор работают в сельском хозяйстве, в армиях СНГ, у охотников, спасателей, в условиях Крайнего Севера и даже в Африке. Грузовики из СССР не списывают — их "переходят по наследству".
Советские спецгрузовики — это не просто техника. Это часть инженерной культуры, в которой надёжность важнее комфорта, а срок службы — "пока не рассыплется".
Они пахнут соляркой, зимой заводятся с костра, а летом могут тянуть трактор. И главное — они всё ещё живы.
Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.