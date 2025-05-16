Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кто подарит уют и радость: 10 пород с безупречным нравом
Таблетки против головной боли могут лишить прав: новый сюрприз от Минздрава
Не хотите змей в саду? Вот растения, которые помогут вам их отпугнуть
Завтрак, который бодрит лучше эспрессо: секрет тарелки №1
Мексика: галлюциногены превращают отпуск в убийственный кошмар
Как мы убиваем свой интеллект по чайной ложке: 7 невидимых кнопок, которые тихо отключают наш мозг каждый день
Мягкий знак или печать древних? Что скрывает буква М на лбу вашей кошки
Минфин удивил! Доходы от штрафов за нарушение ПДД вырастут в 8 раз
Масло снова ушло? Канистра в багажнике — не амулет от капиталки

Военные, вездеходные и вечные: спецгрузовики СССР

2:48
Авто

В СССР грузовики были не просто транспортом — они были частью идеологии.

МАЗ-537
Фото: commons.wikimedia.org by Srđan Popović, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
МАЗ-537

Надёжные, простые, способные ехать хоть по болоту, хоть по тундре, они стали настоящими символами индустриальной и военной мощи. Некоторые из них до сих пор на ходу — на фермах, в лесхозах и даже в армии.

Почему они вечные?

  • Простота конструкции. Минимум электроники, максимум железа.
  • Ремонтопригодность. Чинятся "на коленке", в поле, одним гаечным ключом.
  • Унификация. Запчасти — от одного грузовика к другому, будто специально подгоняли.
  • Запас прочности. Многие модели проектировали с военным резервом — "на случай большой войны".

Топ спецгрузовиков, ставших легендами

ЗИЛ-131

Трёхосный вездеход, главный "рабочий лошадь" армии.

Возил грузы, топливо, ракеты, радиостанции. Мог идти по грязи, снегу, песку.

Особенность: полноприводный, с централизованной системой подкачки шин.

Урал-375/Урал-4320

Здоровенный, шумный, неубиваемый. Создан для армии, но быстро стал любимцем геологов, строителей и нефтяников.

Фишка: огромный дорожный просвет и безотказность даже в минус 40.

ГАЗ-66

Кубик на колёсах. Компактный, но вездеходный. Обожал пересечёнку.

Прозвище: "Шишига". Легко переоборудовался в командный пункт, фургон, медпомощь.

КрАЗ-255Б

Монстр на колёсах. Делал то, что другие не могли: тащил танки, мосты, понтоны.

Двигатель: дизель на 240 л. с., но ощущался как бронепоезд.

МАЗ-537

Не совсем грузовик — скорее тягач-исполин. Тянул ракетные установки, пусковые комплексы, самолёты.

Формально: не для дорог общего пользования, но встречался даже в отдалённых леспромхозах.

Где они сейчас?

Многие из этих машин до сих пор работают в сельском хозяйстве, в армиях СНГ, у охотников, спасателей, в условиях Крайнего Севера и даже в Африке. Грузовики из СССР не списывают — их "переходят по наследству".

Советские спецгрузовики — это не просто техника. Это часть инженерной культуры, в которой надёжность важнее комфорта, а срок службы — "пока не рассыплется".

Они пахнут соляркой, зимой заводятся с костра, а летом могут тянуть трактор. И главное — они всё ещё живы.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить
Недвижимость
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить Аудио 
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день
Еда и рецепты
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день Аудио 
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
Новости спорта
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий Аудио 
Популярное
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов

Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.

Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Сначала сместили ось Земли, теперь добрались до Татарстана: PowerChina строит мегапроект в Казани
Гастроли театра абсурда из Киева. Мир увидел истинное лицо украинской дипломатии Дмитрий Плотников Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Почему отечественные моторы не умирают, а переходят в режим вечной капиталки
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
Последние материалы
Масло снова ушло? Канистра в багажнике — не амулет от капиталки
Водопроводная вода и комнатные цветы: как минимизировать негативное влияние
Цвета Жигулей: почему почти все советские машины были серыми, белыми и зелёными?
Хотите стильную кухню? Без этих обоев вам не обойтись
Прощай, дряблый живот: этот простой метод преобразит вас к лету
Откровенно наряженную Хэлли Берри заставили переодеться на Каннском фестивале
Пожелтение огурцов: причины и решение проблемы, которое поможет сохранить урожай
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Травмы, ОРВИ и отёк Квинке: что чаще всего лечат российские туристы за границей
Кафе как клуб: как общепит стал социальным феноменом позднего СССР
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.