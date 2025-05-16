Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кто подарит уют и радость: 10 пород с безупречным нравом
Военные, вездеходные и вечные: спецгрузовики СССР
Таблетки против головной боли могут лишить прав: новый сюрприз от Минздрава
Не хотите змей в саду? Вот растения, которые помогут вам их отпугнуть
Завтрак, который бодрит лучше эспрессо: секрет тарелки №1
Мексика: галлюциногены превращают отпуск в убийственный кошмар
Как мы убиваем свой интеллект по чайной ложке: 7 невидимых кнопок, которые тихо отключают наш мозг каждый день
Мягкий знак или печать древних? Что скрывает буква М на лбу вашей кошки
Минфин удивил! Доходы от штрафов за нарушение ПДД вырастут в 8 раз

Цвета Жигулей: почему почти все советские машины были серыми, белыми и зелёными?

2:42
Авто

Советские автомобили ассоциируются не только с характерным дизайном и звуком стартера, но и с ограниченной палитрой.

ВАЗ-2101
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ВАЗ-2101

Белые, серые, бледно-зелёные, реже — вишнёвые и синие. Почему у подавляющего большинства машин были такие уныло-нейтральные оттенки? Разбираемся.

Цвет как производственная необходимость

Автомобиль в СССР — не предмет индивидуальности, а транспортное средство по плану. Заводы работали по графику, и цвета распределялись не по запросам покупателей, а по возможности поставок краски и технологическим картам.

Палитра лакокрасочного завода определялась раз и надолго. Производство требовало стабильности, поэтому годами использовались одни и те же тона:

  • "Снежная королева" (белый)
  • "Айвазовское море" (бледно-синий)
  • "Бежевый песок"
  • "Зелёная тайга"
  • "Мокрый асфальт" (тёмно-серый)

Унификация и логистика

Огромное количество машин производилось сериями, и менять цвет — значит тормозить конвейер. Поэтому лак наносился в один день на сотни машин одного цвета.
Разноцветный автопарк усложнял и учёт, и ремонт — на складе всегда должны были быть запасные детали и краска соответствующего цвета. Белая и серая машины — универсальны и проще восстанавливаются в случае повреждений.

Яркие цвета = только "по блату"

Да, существовали красные, вишнёвые, жёлтые "Жигули", но чаще всего их получали по спецзаказу или "по знакомству". Такие машины могли стоять отдельно в ведомственной очереди. Яркие цвета ассоциировались с показной роскошью, а это в СССР не поощрялось.

Экспортные Жигули — совсем другие

Интересно, что на экспорт (особенно в Европу) шли автомобили с более широкой и модной цветовой палитрой: насыщенные синие, глубокие зелёные, бордовые. Советский гражданин мог видеть такие Жигули только на картинке в журнале "За рулём" или если случайно пересекался с "пригонщиками".

И всё-таки были любимчики

Несмотря на скромность палитры, у каждого поколения водителей были свои любимые цвета:

  • В 70-х — светло-зелёный и "молочный"
  • В 80-х — тёмно-синий и бордовый
  • В 90-х — все, лишь бы была "вторая окраска" и "не гнилая".

Цвет Жигулей — это не про стиль, а про эпоху. Тогда не выбирали: брали, что есть. Поэтому серо-зелёная "копейка" или белая "шестёрка" — это не признак скуки, а наследие производственной логики, скромности и суровой утилитарности.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Наука и техника
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Сначала сместили ось Земли, теперь добрались до Татарстана: PowerChina строит мегапроект в Казани
Недвижимость
Сначала сместили ось Земли, теперь добрались до Татарстана: PowerChina строит мегапроект в Казани Аудио 
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций
Экономика и бизнес
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций Аудио 
Популярное
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов

Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.

Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Сначала сместили ось Земли, теперь добрались до Татарстана: PowerChina строит мегапроект в Казани
Гастроли театра абсурда из Киева. Мир увидел истинное лицо украинской дипломатии Дмитрий Плотников Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Почему отечественные моторы не умирают, а переходят в режим вечной капиталки
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
Последние материалы
Масло снова ушло? Канистра в багажнике — не амулет от капиталки
Водопроводная вода и комнатные цветы: как минимизировать негативное влияние
Цвета Жигулей: почему почти все советские машины были серыми, белыми и зелёными?
Хотите стильную кухню? Без этих обоев вам не обойтись
Прощай, дряблый живот: этот простой метод преобразит вас к лету
Откровенно наряженную Хэлли Берри заставили переодеться на Каннском фестивале
Пожелтение огурцов: причины и решение проблемы, которое поможет сохранить урожай
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Травмы, ОРВИ и отёк Квинке: что чаще всего лечат российские туристы за границей
Кафе как клуб: как общепит стал социальным феноменом позднего СССР
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.