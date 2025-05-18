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Дорого, красиво и ломается: топ самых проблемных люксовых автомобилей

Авто

Британская компания Warrantywise проанализировала более 131 000 случаев ремонта автомобилей с расширенной гарантией в Великобритании за 2020 и 2021 годы. Результаты оказались неожиданными: самые дорогие и статусные бренды заняли нижние строчки рейтинга надёжности.

Porsche 911 Targa 4S (991)
Фото: flickr.com by ilikewaffles11, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Porsche 911 Targa 4S (991)

Премиум — значит дорого (иногда — до ужаса)

Абсолютный рекорд по стоимости ремонта поставил Land Rover - одно из обращений в сервис обошлось владельцу почти в 23 890 фунтов стерлингов. При этом сам бренд получил всего 40,2 балла за надёжность. Для сравнения, ремонт Mercedes-Benz может стоить не сильно дешевле — 23 302 фунта, но рейтинг немецкой марки куда выше — 60,4 балла.

Чуть ниже расположился BMW, у которого визит в сервис обошёлся в 19 679 фунтов, а итоговая оценка — 59,8 балла. Разрыв между ценой ремонта и общей надёжностью, как видно, не всегда логичен.

Porsche — лидер, но не в том, в чём хотелось бы

Porsche занял первое место в антирейтинге надежности. Да, самый дорогой ремонт обошёлся "всего" в 10 875 фунтов, но общая оценка бренда — лишь 35,1 балла. Это худший результат среди всех марок, участвовавших в исследовании.

Замыкают тройку Land Rover и Jaguar. У последнего ремонт обошёлся в 16 990 фунтов, а индекс надёжности составил 48,2. Таким образом, три бренда, активно ассоциирующиеся с премиум-сегментом, демонстрируют наихудшие показатели надёжности.

Рост цен на запчасти и труд: всё только начинается

Компания Warrantywise предупреждает, что ситуация может усугубиться. Цены на рабочую силу и комплектующие растут, что означает: в следующем году стоимость ремонта может быть ещё выше. Даже привычные поломки могут обернуться внушительным ударом по кошельку.

Надежность в азиатском исполнении

В противоположность люксовым европейцам, первые пять мест в рейтинге надёжности заняли азиатские бренды. Их автомобили не только реже ломаются, но и требуют значительно меньших затрат при ремонте. Иными словами, дороже — не всегда лучше, особенно если речь идёт о технической надёжности и постгарантийных расходах.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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