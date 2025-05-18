Он не должен был справиться, но справился: Audi Q5 обыграл спортивных монстров в опасном тесте

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Несмотря на то, что текущее поколение Audi Q5 дебютировало еще в 2017 году, а фейслифтинг вышел в 2021-м, модель по-прежнему демонстрирует отличную управляемость. Особенно в критических дорожных ситуациях. Последнее подтверждение — версия Q5 Sportback 45 TFSI, которая показала себя с неожиданно хорошей стороны при прохождении "лосиного теста".

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Audi Q5 Sportback

79 км/ч — впечатляющий результат

Тестирование, организованное испанским изданием km77.com, доказало: Q5 Sportback способен уверенно справляться с маневрами на скорости выше стандартных 77 км/ч. Испытатели отмечают, что первая попытка на скорости 75 км/ч застала водителя врасплох — так резво повела себя машина. На 79 км/ч кроссовер прошёл тест чисто, а на 80 км/ч задел только один конус.

Характер управляемости: немного недостаточной поворачиваемости

Эксперты отмечают, что Q5 Sportback предсказуем на высокой скорости, несмотря на то, что демонстрирует некоторую недостаточную поворачиваемость. Это может раздражать при динамичном вождении, но опытный водитель легко контролирует поведение машины. Даже при снижении темпа из-за выноса передней оси Audi уверенно финиширует, сохраняя стабильность.

В одном из заездов, на скорости 80 км/ч, бампер автомобиля задел первый внутренний конус, что считается неудачным прохождением. Однако большинство попыток завершились удачно.

Что было на тестовом Q5

Модель, проходившая испытания, была оснащена рядом опций, способных повлиять на результат:

Пневматическая подвеска , настроенная на автоматический режим

20-дюймовые диски с шинами Pirelli Scorpion 255/45

2.0-литровый турбодвигатель с мягкой гибридной системой

Общая мощность — 261 л. с.

Важно учитывать, что разные конфигурации модели могут вести себя иначе, особенно в зависимости от шин и подвески.

Лучше, чем RS3, E-Tron GT и даже Civic

Интересно, что Audi Q5 Sportback прошёл "лосиный тест" быстрее, чем:

Audi RS3

Audi E-Tron GT

Honda Civic (77 км/ч)

BMW i4 (73 км/ч)

Однако BMW X3 и Hyundai Ioniq 5 продемонстрировали ещё более высокую стабильность и смогли пройти тест на ещё большей скорости.

Уточнения

Audi Q5 — кроссовер, выпускаемый AUDI AG с ноября 2008 года.

