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Клопы остановили производство автомобилей: почему завод Rivian страдает от паразитов

2:17
Авто

На заводе Rivian в городе Нормал, штат Иллинойс, возникла неожиданная и, мягко говоря, малоприятная ситуация: в сиденьях погрузчиков завелись клопы. Именно эти машины обеспечивают логистику и движение компонентов на предприятии, а теперь они стали причиной раздражения — в самом буквальном смысле.

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Фото: Pixabay by StudioKlick, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Сначала соцсети, потом паника

Первые жалобы от сотрудников появились еще в середине ноября. Один из работников поделился в соцсети, что клопы кусают их уже минимум неделю, а компания до сих пор не предприняла эффективных мер. Он сообщил, что единственное "решение", предложенное сотрудникам, — накрывать сиденья мусорными мешками, чтобы защититься от укусов.

Опасения и недовольство нарастают

Рабочие переживают, что могут принести насекомых домой, заражая собственные квартиры и дома. Кроме того, многие открыто выражают возмущение пассивной реакцией руководства. Как утверждают сотрудники, Rivian отказалась оплачивать профессиональную дезинфекцию, которая могла бы быстро устранить источник проблемы.

Rivian объясняет: "Мы действуем"

Старший менеджер по коммуникациям Зак Диттмайер в беседе с The Pentagraph заверил, что компания в курсе ситуации и уже предпринимает необходимые меры:

"Компания не игнорирует сообщения о появлении клопов на заводе, уже нанят подрядчик по борьбе с вредителями. Заражённая территория огорожена и находится на карантине. Обрабатываются не только погрузчики, но и другие транспортные средства, включая тракторы. Мы планируем завершить очистку всех складских зон до конца декабря."

Производственные трудности усугубляются

Проблема с клопами стала дополнительным препятствием для Rivian, и без того сталкивающейся с трудностями по части объемов производства. Несмотря на более 114 000 заказов в США и Канаде, с января по сентябрь 2022 года компания смогла выпустить чуть более 14 000 автомобилей. Инфраструктурные проблемы, логистика и дефицит комплектующих уже сдерживали рост — а теперь добавился еще и санитарный фактор.

Уточнения

Посте́льный клоп также дива́нный клоп (лат. Cimex lectularius в средних широтах и лат. Cimex hemipterus в тропиках) — вид клопов рода Cimex, распространённое облигатное синантропное кровососущее насекомое.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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