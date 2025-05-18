Миллионные убытки за сутки: немецкие заводы Ford восстали против увольнений

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Рабочие двух заводов Ford в немецком Кельне объявили 24-часовую забастовку в ответ на планы компании сократить персонал. Поводом для протестов стало объявление об увольнении 14% работников Ford в Европе, что особенно больно ударит по немецким предприятиям.

Фото: commons.wikimedia.org by Ottaviani Serge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ завод Stellantis

Миллионные убытки за сутки

По информации Reuters, даже однодневная остановка производственного процесса уже принесла ощутимые последствия: убытки составили несколько миллионов евро. Об этом заявил Бенджамин Грушка, председатель производственного совета:

"Сегодняшняя забастовка обошлась в несколько миллионов евро убытков. Я буду удивлен, если руководство Ford не пригласит нас на дальнейшие переговоры завтра в течение дня".

Пока руководство компании не дало четкого ответа. Но если переговоры с профсоюзами не начнутся в ближайшее время, забастовка может продолжиться, усиливая давление на американского автогиганта.

Массовые сокращения: почему Германия возмущена

В ноябре Ford объявил о намерении уволить 14% своих сотрудников в Европе. Наибольшее сокращение ожидается в Германии, где расположены одни из ключевых производственных площадок. Это решение вызвало волну критики как среди рабочих, так и среди профсоюзов.

Профсоюзы требуют альтернативу

Представители профсоюзов настаивают на поиске альтернативных мер реструктуризации, которые бы позволили сохранить рабочие места. В центре внимания — долгосрочные социальные и экономические последствия массовых увольнений.

Позиция профсоюзов предельно ясна: увольнение — не выход, особенно в условиях неопределённости в европейской промышленности. Рабочие требуют открытого диалога и пересмотра стратегии со стороны руководства Ford.

Уточнения

Ford Motor Company, «Форд мотор компани» — американская автомобилестроительная компания.

