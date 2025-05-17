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Почти 420 000 км на спидометре — и всё равно хотят 18 000 евро: что не так с этим Clio

3:00
Авто

Renault Clio Williams 1993 года с пробегом почти 420 000 километров готовится к продаже на аукционе во Франции. Несмотря на внушительные цифры на одометре, автомобиль сохранился в приличном состоянии. Его стартовая оценка варьируется от 14 000 до 18 000 евро. Однако возникает закономерный вопрос: найдется ли покупатель, готовый отдать такую сумму за экземпляр с таким пробегом?

Renault Clio William
Фото: commons.wikimedia.org by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Renault Clio William

Икона среди городских спорткаров

Благодаря своей харизме и динамике, Renault Clio Williams когда-то вытеснил Peugeot 205 GTi из категории культовых городских спорткаров конца 80-х — начала 90-х. Сегодня это имя вновь в тренде, и хорошо сохранившиеся экземпляры с двигателем мощностью 150 л. с. продаются во Франции по цене свыше 30 000 евро.

Два практически нетронутых автомобиля, бережно хранимых с самого выхода с завода, недавно были оценены более чем в 70 000 евро каждый. По сравнению с ними оценка на предстоящем аукционе Laval Enchères звучит куда скромнее — от 14 000 до 18 000 евро.

Высокий пробег, но не всё так просто

На первый взгляд машина выглядит аккуратно и, судя по описанию, всё еще бодро ездит. Тем не менее цена вызывает сомнения: ведь пробег составляет целых 419 743 км. Но и здесь есть свои нюансы. Это редкая модификация "фаза 1" 1993 года, с французским происхождением. Кроме того, двигатель был заменён относительно недавно и имеет пробег всего 21 333 км. Коробка передач также была заменена — это произошло в июне 2020 года, когда общий пробег достиг отметки в 400 000 км.

Обновлённый экстерьер и уставший салон

Также было частично обновлено лакокрасочное покрытие кузова, заменены колесные диски. В интерьере заметен возраст: обивка устала, а боковины передних сидений начали рваться. Тем не менее в комплекте два ключа и два пульта, а сам автомобиль полностью прошёл технический осмотр, как того требует французское законодательство.

Мелкие недостатки и большой вопрос

Осмотр выявил ряд мелких недостатков — например, повреждённые элементы подвески и признаки коррозии. Эти дефекты нельзя назвать критичными, но они требуют пояснений для потенциального покупателя. При этом остаётся вопрос: сможет ли Clio уйти с молотка по запрашиваемой цене, особенно с учётом того, что другие экземпляры Williams с вдвое меньшим пробегом можно найти на рынке за те же 20 000 евро?

Уточнения

Renault Group, Группа «Рено́» — французская автомобилестроительная корпорация, основанная в 1899 году. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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