Почти 420 000 км на спидометре — и всё равно хотят 18 000 евро: что не так с этим Clio

Renault Clio Williams 1993 года с пробегом почти 420 000 километров готовится к продаже на аукционе во Франции. Несмотря на внушительные цифры на одометре, автомобиль сохранился в приличном состоянии. Его стартовая оценка варьируется от 14 000 до 18 000 евро. Однако возникает закономерный вопрос: найдется ли покупатель, готовый отдать такую сумму за экземпляр с таким пробегом?
Благодаря своей харизме и динамике, Renault Clio Williams когда-то вытеснил Peugeot 205 GTi из категории культовых городских спорткаров конца 80-х — начала 90-х. Сегодня это имя вновь в тренде, и хорошо сохранившиеся экземпляры с двигателем мощностью 150 л. с. продаются во Франции по цене свыше 30 000 евро.
Два практически нетронутых автомобиля, бережно хранимых с самого выхода с завода, недавно были оценены более чем в 70 000 евро каждый. По сравнению с ними оценка на предстоящем аукционе Laval Enchères звучит куда скромнее — от 14 000 до 18 000 евро.
На первый взгляд машина выглядит аккуратно и, судя по описанию, всё еще бодро ездит. Тем не менее цена вызывает сомнения: ведь пробег составляет целых 419 743 км. Но и здесь есть свои нюансы. Это редкая модификация "фаза 1" 1993 года, с французским происхождением. Кроме того, двигатель был заменён относительно недавно и имеет пробег всего 21 333 км. Коробка передач также была заменена — это произошло в июне 2020 года, когда общий пробег достиг отметки в 400 000 км.
Также было частично обновлено лакокрасочное покрытие кузова, заменены колесные диски. В интерьере заметен возраст: обивка устала, а боковины передних сидений начали рваться. Тем не менее в комплекте два ключа и два пульта, а сам автомобиль полностью прошёл технический осмотр, как того требует французское законодательство.
Осмотр выявил ряд мелких недостатков — например, повреждённые элементы подвески и признаки коррозии. Эти дефекты нельзя назвать критичными, но они требуют пояснений для потенциального покупателя. При этом остаётся вопрос: сможет ли Clio уйти с молотка по запрашиваемой цене, особенно с учётом того, что другие экземпляры Williams с вдвое меньшим пробегом можно найти на рынке за те же 20 000 евро?
Renault Group, Группа «Рено́» — французская автомобилестроительная корпорация, основанная в 1899 году.
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