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Моторы, опередившие время: заброшенные проекты советского инженерного гения

3:18
Авто

Советский инженер умел две вещи: делать "из того, что было" — и мечтать по-крупному.

Двигатель Ванкеля
Фото: commons.wikimedia.org by Herranderssvensson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Двигатель Ванкеля

Именно поэтому в папках КБ и на складах опытных заводов пылятся моторы, которые могли бы опередить эпоху — но остались в тени. И не потому что были плохими. А потому что в стране "не до того было": то план пятилетки, то дефицит алюминия, то смена курса партии.

Представляем 5 удивительных советских моторов, которые могли бы изменить многое — если бы им дали шанс.

1. Двигатель Ванкеля от ВАЗа

Год: 1974. Где использовался: опытные ВАЗ-2101, "Самара" РПД, гоночные "Лады".

Фишка: роторный двигатель, как у Mazda, но свой, советский. Маленький, лёгкий, бешено крутящийся.

Почему не взлетел: слишком сложный в обслуживании, жрал бензин как КамАЗ, а ресурсов на массовый выпуск не было. Но был! И работал!

2. ГТД-350 — вертолётный турбовальный двигатель

Где применялся: Ми-2, но были планы ставить на автомобили, катера и технику. Мощность: 400 л. с.

Фишка: реактивный (!) мотор весом всего 150 кг. Да, его хотели приспособить для автомобилей и БТР.

Почему не прижился: КПП плавилась от оборотов, а цена — как у трёх "Волг".

3. Формульный двигатель ВАЗ-2106Т

Год: 1982. Тип: 1.6 турбо, 150+ л. с.

Испытания: гоночные треки СССР, проект "Лада-Спорт"

Фишка: turbo на базе обычной "шестёрки", звучал как мини-F1.

Почему похоронили: официально — нет смысла, не было спортивной индустрии. Неофициально — "буржуазные гонки нам не нужны".

4. Реактивный мотоцикл "Прометей"

Проект: ЦКБ "Турболёт" (да, звучит круто). Мотор: мини-турбина от беспилотника. Максималка: 220 км/ч.

Фишка: чуть ли не первый реактивный байк. Безумие?

Возможно. Но он ехал!

Где теперь: неизвестно. Возможно — в подвале какого-нибудь НИИ или в гараже фанатика.

5. Дизель-турбина для грузовиков ЗиЛ

Год: конец 60-х. Проект: установка авиационного турбовинтового двигателя на шасси ЗиЛ-135.

Цель: создать тягач, способный тащить 20 тонн по болоту и снегу

Почему не пошло: двигатель ел 100 литров на 100 км. Вой стоял как у "Буранов". Но ехал!

Советские моторы из этого списка — как талантливые артисты, которых не пустили на сцену. Их опередили не конкуренты, а бюрократия, экономика и партийная "целесообразность". Где-то не хватило политической воли, где-то — бензина, а где-то — просто понимания, зачем вообще ставить турбину на "Запорожец".
Но, черт возьми, эти моторы были. И иногда — заводились. А это уже немало.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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