Три привычки, которые убивают шины раньше срока

Заменить резину стало дорого, а износ не дремлет? Виновата не только езда по ямам. Эксперты говорят: чаще всего водители сами "убивают" свои шины, даже не подозревая об этом. Вот три главные ошибки, которые съедают протектор быстрее, чем вы замечаете.
Если шины перекачаны — быстрее стирается центральная часть. Если недокачаны — страдают боковые зоны. Всё это приводит к неравномерному износу и риску аварии.
Как избежать:
Проверяйте давление каждые две недели
Обращайте внимание при изменении температуры
Корректируйте перед дальними поездками и полной загрузкой
Правильные значения ищите в инструкции к машине, на лючке бензобака или стойке двери.
Подвеска — главный "регулятор" нагрузки на шины. Амортизаторы, стойки, рычаги при повреждении нарушают геометрию, и колёса начинают стираться неравномерно. Особенно страдают передние, где вся нагрузка.
Ещё один враг — неправильный развал/схождение. Если колёса стоят под углом, не совпадает траектория движения и вращения. Это даёт эффект "волочения" — и резина уходит в утиль.
Также влияет:
износ тормозов: одно колесо тормозит больше — оно и стирается быстрее
запущенные удары и перекосы после ям и бордюров
Если шину неправильно усадили на диск или диск повреждён, появляется биение, разбалансировка и преждевременный износ.
Что делать:
Проверяйте состояние дисков перед установкой
Выбирайте хороший шиномонтаж
Не допускайте трещин, ржавчины, сварки и деформаций
Контролируйте эти три момента — и ваши шины прослужат в два раза дольше. А заодно и подвеска скажет спасибо.
Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил.
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