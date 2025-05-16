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Три привычки, которые убивают шины раньше срока

1:59
Авто

Заменить резину стало дорого, а износ не дремлет? Виновата не только езда по ямам. Эксперты говорят: чаще всего водители сами "убивают" свои шины, даже не подозревая об этом. Вот три главные ошибки, которые съедают протектор быстрее, чем вы замечаете.

Подкачка колеса
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подкачка колеса

1. Давление не по правилам

Если шины перекачаны — быстрее стирается центральная часть. Если недокачаны — страдают боковые зоны. Всё это приводит к неравномерному износу и риску аварии.

Как избежать:

  • Проверяйте давление каждые две недели

  • Обращайте внимание при изменении температуры

  • Корректируйте перед дальними поездками и полной загрузкой

Правильные значения ищите в инструкции к машине, на лючке бензобака или стойке двери.

2. Ходовая "уставшая"

Подвеска — главный "регулятор" нагрузки на шины. Амортизаторы, стойки, рычаги при повреждении нарушают геометрию, и колёса начинают стираться неравномерно. Особенно страдают передние, где вся нагрузка.

Ещё один враг — неправильный развал/схождение. Если колёса стоят под углом, не совпадает траектория движения и вращения. Это даёт эффект "волочения" — и резина уходит в утиль.

Также влияет:

  • износ тормозов: одно колесо тормозит больше — оно и стирается быстрее

  • запущенные удары и перекосы после ям и бордюров

3. Неправильный шиномонтаж

Если шину неправильно усадили на диск или диск повреждён, появляется биение, разбалансировка и преждевременный износ.

Что делать:

  • Проверяйте состояние дисков перед установкой

  • Выбирайте хороший шиномонтаж

  • Не допускайте трещин, ржавчины, сварки и деформаций

Контролируйте эти три момента — и ваши шины прослужат в два раза дольше. А заодно и подвеска скажет спасибо.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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