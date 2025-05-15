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Легенды грузового автопрома СССР: от военных машин до молоковозов

3:25
Авто

Советский Союз славился мощной и разноплановой грузовой техникой — от надёжных армейских вездеходов до простых, но жизненно важных молоковозов и хлебовозок.

ГАЗ-53 фургон
Фото: commons.wikimedia.org by Ihar Dorinel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ГАЗ-53 фургон

Эти машины не просто перевозили грузы — они строили города, снабжали сёла и вытаскивали раненых с поля боя. В этом списке — легендарные представители советского грузового автопрома, каждый из которых заслуживает отдельной страницы в истории.

Вот ТОП-7 легендарных советских грузовиков.

1. ЗиЛ-157 — вездеход фронтов и стройплощадок

Годы выпуска: 1958-1994. Особенности: трёхосный армейский грузовик с отличной проходимостью. Использовался в армии, геологии, лесной промышленности. Легенда бездорожья.

2. ГАЗ-66 — "шишига", которая пройдёт везде

Годы выпуска: 1964-1999. Прозвище: "шишига". Особенности: компактный, манёвренный, с полным приводом. Использовался и в армии, и как гражданский грузовик. Мог ехать почти вертикально вверх.

3. КрАЗ-255Б — тяжёлый и неубиваемый

Годы выпуска: 1967-1994. Характер: мощный трёхосный монстр. Использовался для буксировки артиллерии, перевозки тяжёлых грузов и как база для техники спецназначения.

4. ЗиЛ-130 — универсальный труженик страны

Годы выпуска: 1962-1994. Отличие: ярко-синий кузов и белая кабина стали символом советских дорог. Использовался как самосвал, бортовой грузовик, пожарная машина, молоковоз и даже катафалк.

5. Урал-375Д — суровая машина для суровой местности

Годы: 1961-1983. Функция: армейский грузовик, мог перевозить ракеты, солдат и технику. Отличался высокой проходимостью и характерным рёвом V8.

6. МАЗ-500 — "городской" тяжеловес

Годы выпуска: с 1965. Инновации: первый в СССР грузовик с кабиной над двигателем (капот отсутствует). Использовался для магистральных перевозок, цементовозов, фургонов.

7. ГАЗ-53 — молоковоз, хлебовоз и "всёвоз"

Годы выпуска: 1961-1993. Универсальность: миллионы экземпляров. Было множество модификаций: автофургоны, хлебовозы, автолавки, цистерны для молока и воды. Прост, надёжен и незаменим в селе.

Советские грузовики — это не просто техника. Это символы эпохи, машины, которые служили народу в любых условиях: от фронтов Великой Отечественной до суровых северных трасс. Они были простыми, но надёжными, мощными и адаптированными под реалии огромной страны. Многие из них до сих пор в строю — как памятники, а иногда и как рабочие машины.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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