Заправка с включённым двигателем: привычка, которая может закончиться плохо

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Кажется, что заправка — дело простое. Остановился, вставил пистолет, залил топливо — и поехал. Но на любой АЗС можно увидеть водителей, которые оставляют мотор работать. Хотя по правилам его нужно глушить. Почему так происходит — и к чему это может привести?

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

Чем опасна заправка с включённым двигателем

Правила предписывают глушить мотор по соображениям безопасности. Дело не в строгости, а в логике: при заправке в воздухе скапливаются пары бензина, и даже одна искра может стать проблемой.

"На современных машинах такое практически исключено, но старые авто с карбюраторами или "переделанные" тюнингом могут удивить", — объясняют специалисты.

Кроме того, при включённом моторе может "зависнуть" датчик уровня топлива. Водитель залил бензин, а стрелка — ни с места. Иногда помогает перезапуск, но бывает, что без сервиса уже не обойтись.

Почему всё-таки не глушат

Страх, что не заведётся

Некоторые авто плохо запускаются "на горячую". Причин — масса, от датчиков до стартера. Чтобы не рисковать, водители не выключают двигатель на заправке. Банальная забывчивость

Кто-то спешит, кто-то отвлекается на разговор — и забывает заглушить мотор. Особенно если в салоне кто-то остался, и сигнализация не требуется. Не читают знаки

На АЗС размещены требования глушить мотор. Но водители не всегда обращают внимание на знаки — и не знают, что нарушают правило. Иногда об этом напоминает только сотрудник заправки.

Можно ли заправляться с работающим двигателем

Формально — нет. Сотрудник вправе отказать в заправке, если машина не заглушена. И будет прав. Хотя на практике большинство подобных случаев обходятся без последствий, лучше не испытывать удачу.

Делайте по правилам

Водители нередко считают это требование "пережитком прошлого". Но пара секунд, чтобы повернуть ключ в замке зажигания, — куда меньшая плата, чем риск получить отказ в заправке или попасть в неприятную ситуацию.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

