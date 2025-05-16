Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звони, обманывай, богатей: Грузия стала столицей телефонного мошенничества
Этот вкусный кекс с финиками и фисташками — как из дорогого кафе
Планета vs Юпитер: в чём разница между двумя легендами ИЖа?
Жара против машины: как не попасть на эвакуатор из-за банальной летней ошибки
Стресс стал опаснее, чем кажется: в больницах растёт смертность от разбитого сердца
Площадь вкуса: гастрономическая революция в одном из кварталов Афин
Крупнейший заказ в истории: Boeing поставит Саудовской Аравии 160 самолётов
Цунами эпохи динозавров спряталось в янтаре: деревья унесло в море, а мы узнали об этом 115 миллионов лет спустя
Кафе СССР в 1985 году. Цены, блюда и контингент

Заправка с включённым двигателем: привычка, которая может закончиться плохо

2:11
Авто

Кажется, что заправка — дело простое. Остановился, вставил пистолет, залил топливо — и поехал. Но на любой АЗС можно увидеть водителей, которые оставляют мотор работать. Хотя по правилам его нужно глушить. Почему так происходит — и к чему это может привести?

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Чем опасна заправка с включённым двигателем

Правила предписывают глушить мотор по соображениям безопасности. Дело не в строгости, а в логике: при заправке в воздухе скапливаются пары бензина, и даже одна искра может стать проблемой.

"На современных машинах такое практически исключено, но старые авто с карбюраторами или "переделанные" тюнингом могут удивить", — объясняют специалисты.

Кроме того, при включённом моторе может "зависнуть" датчик уровня топлива. Водитель залил бензин, а стрелка — ни с места. Иногда помогает перезапуск, но бывает, что без сервиса уже не обойтись.

Почему всё-таки не глушат

  1. Страх, что не заведётся
    Некоторые авто плохо запускаются "на горячую". Причин — масса, от датчиков до стартера. Чтобы не рисковать, водители не выключают двигатель на заправке.

  2. Банальная забывчивость
    Кто-то спешит, кто-то отвлекается на разговор — и забывает заглушить мотор. Особенно если в салоне кто-то остался, и сигнализация не требуется.

  3. Не читают знаки
    На АЗС размещены требования глушить мотор. Но водители не всегда обращают внимание на знаки — и не знают, что нарушают правило. Иногда об этом напоминает только сотрудник заправки.

Можно ли заправляться с работающим двигателем

Формально — нет. Сотрудник вправе отказать в заправке, если машина не заглушена. И будет прав. Хотя на практике большинство подобных случаев обходятся без последствий, лучше не испытывать удачу.

Делайте по правилам

Водители нередко считают это требование "пережитком прошлого". Но пара секунд, чтобы повернуть ключ в замке зажигания, — куда меньшая плата, чем риск получить отказ в заправке или попасть в неприятную ситуацию.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
Новости спорта
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий Аудио 
Сначала сместили ось Земли, теперь добрались до Татарстана: PowerChina строит мегапроект в Казани
Недвижимость
Сначала сместили ось Земли, теперь добрались до Татарстана: PowerChina строит мегапроект в Казани Аудио 
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Авто
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса Аудио 
Популярное
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов

Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.

Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу
Сводка с фронта: ВСУ потеряли ещё один американский F-16, все в ожидании встречи Путина и Трампа Дмитрий Плотников Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Сначала сместили ось Земли, теперь добрались до Татарстана: PowerChina строит мегапроект в Казани
Сначала сместили ось Земли, теперь добрались до Татарстана: PowerChina строит мегапроект в Казани
Последние материалы
Площадь вкуса: гастрономическая революция в одном из кварталов Афин
Крупнейший заказ в истории: Boeing поставит Саудовской Аравии 160 самолётов
Цунами эпохи динозавров спряталось в янтаре: деревья унесло в море, а мы узнали об этом 115 миллионов лет спустя
Кафе СССР в 1985 году. Цены, блюда и контингент
Ни капли лести — только правда: подписчики Оксаны Самойловой честно ответили, на сколько лет она выглядит
Тело крепнет, энергия прёт: простая тренировка, с которой начинают даже после 10 лет без спорта
Скандал на дороге: инспектор просит открыть капот, а потом начинается самое интересное
Маринованные шампиньоны своими руками: вкуснее магазинных и без лишних добавок
Дикие чернобыльские кабаны светятся до сих пор, хотя прошло свыше 30 лет
Какой стол спасёт маленькую кухню — и при этом будет удобным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.