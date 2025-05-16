Заправка с включённым двигателем: привычка, которая может закончиться плохо

Кажется, что заправка — дело простое. Остановился, вставил пистолет, залил топливо — и поехал. Но на любой АЗС можно увидеть водителей, которые оставляют мотор работать. Хотя по правилам его нужно глушить. Почему так происходит — и к чему это может привести?
Правила предписывают глушить мотор по соображениям безопасности. Дело не в строгости, а в логике: при заправке в воздухе скапливаются пары бензина, и даже одна искра может стать проблемой.
"На современных машинах такое практически исключено, но старые авто с карбюраторами или "переделанные" тюнингом могут удивить", — объясняют специалисты.
Кроме того, при включённом моторе может "зависнуть" датчик уровня топлива. Водитель залил бензин, а стрелка — ни с места. Иногда помогает перезапуск, но бывает, что без сервиса уже не обойтись.
Страх, что не заведётся
Некоторые авто плохо запускаются "на горячую". Причин — масса, от датчиков до стартера. Чтобы не рисковать, водители не выключают двигатель на заправке.
Банальная забывчивость
Кто-то спешит, кто-то отвлекается на разговор — и забывает заглушить мотор. Особенно если в салоне кто-то остался, и сигнализация не требуется.
Не читают знаки
На АЗС размещены требования глушить мотор. Но водители не всегда обращают внимание на знаки — и не знают, что нарушают правило. Иногда об этом напоминает только сотрудник заправки.
Формально — нет. Сотрудник вправе отказать в заправке, если машина не заглушена. И будет прав. Хотя на практике большинство подобных случаев обходятся без последствий, лучше не испытывать удачу.
Водители нередко считают это требование "пережитком прошлого". Но пара секунд, чтобы повернуть ключ в замке зажигания, — куда меньшая плата, чем риск получить отказ в заправке или попасть в неприятную ситуацию.
Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.
Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.