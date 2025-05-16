Таблетки против головной боли могут лишить прав: новый сюрприз от Минздрава

С каждым годом наказания за нарушение ПДД становятся всё жёстче, а формальность процедуры — всё выше. Иногда даже мелочь может закончиться решением суда и лишением водительского удостоверения.
Потерять номерной знак проще, чем кажется: треснула рамка, крепление не выдержало удар по бамперу — и табличка осталась где-то на трассе. Езда без номеров (или с нечитаемыми) влечёт не просто штраф в 5000 рублей, а при повторе — лишение прав на срок до 3 месяцев.
Ничего не предвещает беды: длинный прямик, чистая дорога — и вдруг под колёсами почти стёртая зебра. Обгон в этом месте карается четырьмя-шестью месяцами без прав. В некоторых случаях суд может заменить наказание штрафом в 7500 рублей, но надеяться на это не стоит.
Многие игнорируют знак перед тихими ж/д переездами. Поезд здесь может пройти раз в неделю, но ГИБДД — ежедневно. Не остановился — попал под статью. Итог: до полугода без прав. Повезёт — отделаетесь штрафом в 5000.
Если при парковке задел чужой бампер, пусть даже слегка, и покинул место ДТП — это уже год или полтора без прав. Записка под дворником и честный звонок владельцу — спасение от суда.
Самое обидное: даже если не пьёшь и не употребляешь, риск попасть под "пьяную" статью всё равно есть. Препараты от давления, головной боли или аллергии могут оставить след в анализах. А современные лаборатории выявят микродозы психотропных веществ и без всяких признаков опьянения.
"И действующий, и новый порядок освидетельствования путают понятия "опьянение" и "употребление"", — отмечает медицинский эксперт Борис Мазалецкий. По его словам, вещества из списка запрещённых могут быть в обычных безрецептурных лекарствах — например, в "Корвалоле" или каплях от насморка.
Храни рецепты и назначения врачей при себе.
Следи за дозировками и временными рамками после приёма препаратов.
Избегай споров на месте — оформляй даже лёгкое ДТП по европротоколу.
Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.
Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.