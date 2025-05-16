Таблетки против головной боли могут лишить прав: новый сюрприз от Минздрава

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Авто

С каждым годом наказания за нарушение ПДД становятся всё жёстче, а формальность процедуры — всё выше. Иногда даже мелочь может закончиться решением суда и лишением водительского удостоверения.

водительское удостоверение
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
водительское удостоверение

1. Номер улетел — права улетели следом

Потерять номерной знак проще, чем кажется: треснула рамка, крепление не выдержало удар по бамперу — и табличка осталась где-то на трассе. Езда без номеров (или с нечитаемыми) влечёт не просто штраф в 5000 рублей, а при повторе — лишение прав на срок до 3 месяцев.

2. Обгон через зебру — минус полгода за рулём

Ничего не предвещает беды: длинный прямик, чистая дорога — и вдруг под колёсами почти стёртая зебра. Обгон в этом месте карается четырьмя-шестью месяцами без прав. В некоторых случаях суд может заменить наказание штрафом в 7500 рублей, но надеяться на это не стоит.

3. Знак "Стоп" у переезда — не просто формальность

Многие игнорируют знак перед тихими ж/д переездами. Поезд здесь может пройти раз в неделю, но ГИБДД — ежедневно. Не остановился — попал под статью. Итог: до полугода без прав. Повезёт — отделаетесь штрафом в 5000.

4. Царапнул и уехал — привет, лишение

Если при парковке задел чужой бампер, пусть даже слегка, и покинул место ДТП — это уже год или полтора без прав. Записка под дворником и честный звонок владельцу — спасение от суда.

5. Лекарства, которые ставят крест на водительских правах

Самое обидное: даже если не пьёшь и не употребляешь, риск попасть под "пьяную" статью всё равно есть. Препараты от давления, головной боли или аллергии могут оставить след в анализах. А современные лаборатории выявят микродозы психотропных веществ и без всяких признаков опьянения.

"И действующий, и новый порядок освидетельствования путают понятия "опьянение" и "употребление"", — отмечает медицинский эксперт Борис Мазалецкий. По его словам, вещества из списка запрещённых могут быть в обычных безрецептурных лекарствах — например, в "Корвалоле" или каплях от насморка.

Что делать?

  • Храни рецепты и назначения врачей при себе.

  • Следи за дозировками и временными рамками после приёма препаратов.

  • Избегай споров на месте — оформляй даже лёгкое ДТП по европротоколу.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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