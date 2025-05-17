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Скрытые как ниндзя, опасные как взрыв: поломки, которые не видно

2:16
Авто

Мотор шепчет, фары светят, кондиционер дует — всё вроде бы прекрасно. Но за внешним благополучием могут таиться неисправности, которые однажды выстрелят. И хорошо, если не на трассе на скорости 120. Вот что чаще всего скрывается от глаз, но способно превратить авто в источник беды.

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Фото: Freepik by senivpetro
Автосервис

1. Покраска с сюрпризом

Неровности ЛКП — тревожный сигнал. Часто это значит: машину чинили после ДТП. А раз был удар, могли остаться и незаметные дефекты конструкции. Подтеки, волны, наплывы — проверьте такие авто особенно тщательно.

2. Ржавчина, которая прячется

Открытая коррозия на арках — это полбеды. Гораздо страшнее ржавчина, разъедающая лонжероны, моторные крепления или днище. Там, где металл тоньше — машина слабее. А значит, даже лёгкий удар может обернуться серьёзными последствиями.

3. Утечка — предвестник пожара

Масло, бензин, антифриз, тормозная жидкость — если что-то из них капает, это уже не мелочь. Особенно если рядом раскалённый глушитель. Один окурок — и машина может вспыхнуть быстрее, чем загорится чек.

4. Технические жидкости "на донышке"

"Потом долю" — фраза, которая ломает двигатели. Недостаток масла или тормозухи перегревает агрегаты, снижает эффективность и ускоряет износ. А при резкой нагрузке может вывести из строя тормоза — и тогда аварии не избежать.

5. Шины на грани

Даже мелкая трещина в покрышке может стать причиной разрыва на скорости. А это — потеря управления. Следите за протектором, избегайте наездов на бордюры и яму глубиной в Таганрог. И никаких компромиссов, если резина старая.

6. Рулевое, которое ведёт в никуда

Если руль вибрирует, шатается или скрипит, не ждите чуда. Это может быть износ рейки, которая со временем теряет чувствительность и однажды откажет совсем. А управлять машиной с заклинившим рулём — задача не из простых.

Уточнения

Покраска — сложная физико-химическая технология, результатом которой является сформированное прочное лако-красочное покрытие на поверхности твёрдых материалов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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