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Механика, автомат или вариатор — какой выбор обернётся головной болью через год

3:07
Авто

Выбор коробки передач — как выбор спутника жизни: с кем-то будет весело, с кем-то удобно, а с кем-то дешево, но нервно. И пока технологии довели все три варианта до совершенства, водители всё равно теряются: на чём поехать в будущее — на механике, автомате или вариаторе?

салон автомобиля
Фото: Freepik by senivpetro
салон автомобиля

Механика: старая школа рулит

Если в машине для вас главное — контроль, драйв и экономия, механическая коробка вам подойдёт. Переключения под пальцами, сцепление под ногой — и ты сам себе гонщик.

Плюсы:

  • Расход топлива ниже на 5-10%.

  • Цена машины и ремонта — приятнее, чем у конкурентов.

  • Простой и надёжный механизм, живёт по 300 000 км без слёз.

  • Дает кайф от вождения и чувство полного контроля.

Минусы:

  • Пробки — это боль. Нога устаёт, нервы сдают.

  • Новичкам — не дружелюбна. Каждая остановка может стать экзаменом.

  • Требует концентрации, даже на трассе.

Идеальный выбор для трасс, деревенских дорог и тех, кто кайфует от процесса.

Автомат: сел — поехал

Комфорт, лёгкость, никакой суеты. Современные автоматы сами решают, когда и как переключаться. Некоторые — быстрее, чем вы успеете моргнуть.

Плюсы:

  • Идеален для города и пробок.

  • Подходит для новичков — ничего учить не надо.

  • Плавность и "умный" режим вождения.

Минусы:

  • Стоит дороже. И купить, и чинить.

  • Расход чуть выше, чем у механики.

  • Некоторые "тупят" при ускорении.

АКПП — это про расслабленную езду и комфорт. Идеален для города, семьи и тех, кто не хочет заморачиваться.

Вариатор: тишина, гладь и чуть-чуть магии

У вариатора нет привычных передач — он сам находит золотую середину. За это его любят те, кто ценит плавность и экономию.

Плюсы:

  • Очень мягкий разгон — никакой дёрганой езды.

  • Экономичен, особенно в городе.

  • Компактный и лёгкий.

Минусы:

  • Ремонт дорогой и сложный.

  • Двигатель воет при ускорении — звук на любителя.

  • Не терпит перегрузок и агрессивной езды.

CVT — для спокойной езды по ровным дорогам. В мегаполисе или на трассе — просто кайф. В грязи и бездорожье — не его стихия.

Что выбрать

  • Живёшь в пробках? Автомат или вариатор — твои друзья.

  • Любишь контроль и драйв? Механика — без вариантов.

  • Хочешь экономии? Механика или вариатор, но с умом.

  • Только получил права? Начни с автомата.

  • С ограниченным бюджетом? Механика дешевле и надёжнее в обслуживании.

А ещё не забудь: коробка — это не только техническая штука, но и ощущение за рулём. Сходи на тест-драйв, послушай мотор, почувствуй коробку. Потому что "твоя" — это та, с которой не хочется расставаться.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое, обеспечивать упрощённую для водителя процедуру трогания с места автоматически, наиболее оптимально подстраивая внешнюю скоростную характеристику двигателя под заданную водителем скорость движения в текущих дорожных условиях.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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