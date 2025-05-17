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Сладко пахнет — горько платится: инспекторы объявили охоту даже на ароматы

2:23
Авто

Последний месяц весны принёс с собой не только цветение сирени, но и россыпь новых правил для автомобилистов. Штрафы выросли, манёвры ужесточились, а за плюшевого медвежонка на панели теперь можно получить предупреждение. Разбираемся, что именно изменилось.

Дорожная камера
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дорожная камера

1. Красный теперь — цвет дорогой

Проезд на красный подорожал до 2,5 тыс. рублей, а если заехали на "зебру" — будьте добры оставить ещё 3 тысячи. Камеры не прощают даже доли секунды. Проскочить больше не получится — только заплатить.

2. "Встречка" — табу без оговорок

Раньше можно было сослаться на яму или пробку. С мая 2025 — всё: никакого оправдания. За выезд — штраф 7 000 рублей и лишение прав на полгода. Новые камеры теперь видят даже "по касательной".

3. Аксессуары против водителя

Игрушки, ароматизаторы, навигаторы, телефоны — всё, что может отвлечь внимание или мешает обзору, стало поводом для санкций. Первый раз — предупреждение, повтор — штраф до 1 500 рублей. И да, телефон теперь только в держателе. Не в руке, не на коленке.

4. Шипы? До свидания

Теперь обязательный переход на летнюю резину — не прихоть, а правило. При +5 °C шипы должны покинуть асфальт. Штраф скромный — 500 рублей, но с плохими тормозами можно потерять куда больше.

5. ОСАГО наконец-то по-честному

Суточный полис теперь действительно действует 24 часа, а не заканчивается в полночь. Всё логично — наконец-то.

6. Курьеров поставят на учёт

Москва запускает систему КИС "АРТ" — контроль за самокатами и великами с мотором. Регистрация, свет, тормоза, звоночек, ограничение по скорости — всё как у взрослых. Не соответствуешь? Не работаешь.

7. Утилизационный сбор: счёт растёт

Для тех, кто ввозит авто по бизнесу — новая формула расчёта. Теперь в неё входят не только стоимость, но и логистика, доставка, таможня. Простых автолюбителей пока не трогают, но ключевое слово — "пока".

Уточнения

Арома́т (от греч. άρωματός — душистое вещество) — приятный запах.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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