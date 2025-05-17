Оштрафуют за вейп, накажут за шашки, камеры вычислят без ОСАГО — что готовит ПДД-2025

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2:37
Авто

Новый год — новые правила. В 2025-м водителям приготовили не только ужесточения, но и пару неожиданных поворотов. Какие изменения уже действуют, а какие вот-вот вступят в силу — разбираемся по пунктам.

Машина ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба губернатора Тульской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Машина ДПС

1. Не остановился по требованию — плати (много)

Раньше за игнорирование ДПС грозил штраф до 800 рублей, теперь готовьте 7-10 тысяч. Повторное нарушение — прощай, права на полгода и обязательная пересдача экзаменов.

2. Повышение штрафов и урезание скидок

Штрафы выросли почти по всем пунктам: за превышение скорости — до 750 рублей, повтор — уже 10 000. Скидка при быстрой оплате теперь не 50%, а 25%. Бонусы кончились.

3. Уехал с места ДТП — остался без прав

Покинуть место аварии можно только для доставки пострадавшего в больницу — и сразу же вернуться. Иначе лишение прав или арест на 15 суток. А при серьёзных последствиях — уголовка.

4. Езда без ОСАГО под прицелом камер

Теперь "незастрахованных" вычисляют камеры. Сначала предупреждение, потом — штраф 800 рублей за каждый день. Повтор — 3-5 тысяч.

5. Электронки, гаджеты и руки не там

Вейпы, смартфоны и прочие отвлекающие девайсы хотят запретить за рулём. Обычные сигареты — пока вне подозрений. Штрафы обсуждаются, но тренд ясен: гаджетам — нет, рулю — да.

6. Парковка с ценником по настроению

В Москве тестируют динамический тариф: днём — дороже, ночью — дешевле. Если пойдёт гладко, идея разойдётся по всей стране.

7. Грузовики с ИИ и "живым" контролёром

Беспилотные фуры уже тестируют на трассе М-11. В кабине — подстраховочный водитель с кнопкой экстренной остановки. Но кто будет менять колёса и заливать солярку — пока вопрос.

8. Опасная езда станет официальным поводом для штрафа

Любители "шашек" рискуют получить 5 тысяч и потерять права на срок до 3 месяцев. Фиксировать нарушения будут и камеры.

9. Автоподставы — теперь уголовка

Мошенничество на дороге скоро приравняют к преступлению. За имитацию ДТП могут дать до 7 лет — особенно если "работали" группой.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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