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Если брать Ауди с пробегом — то только из этого списка: остальные просто не выживут

2:53
Авто

Audi — не просто символ статуса, а ещё и инженерная точность в чистом виде. Но даже у "кольцевых" есть свои чемпионы по выносливости. Редакция CarBuzz составила рейтинг самых надежных моделей марки за последние 15 лет. Основа — американская статистика, но не спешите отмахиваться: модельные ряды для США и России почти не отличаются. А значит, список может пригодиться как при покупке авто с пробегом, так и при выборе "серой" новинки по параллельному импорту.

Audi A5 Coupé S-Line Phantomschwarz
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas doerfer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Audi A5 Coupé S-Line Phantomschwarz

На вершине — неожиданность

1-е место заняла Audi A6 2010 года — та самая "С6", с брутальным характером и солидным багажом надежности. 89 баллов из 100, минимум жалоб и стабильные 3,5 по RepairPal. В этом списке "шестёрка" вообще дважды: младшая, 2016 года, заняла 8-ю строчку.

Самая недооценённая

2-е место — Audi A4 2013 года. Да, было 106 жалоб, но все — по мелочам. По совокупности характеристик — это одна из лучших "четвёрок" всех времён. Модель 2018 года тоже в топе — на 4-м месте, и это редкий случай, когда технически сложный премиум избегает "детских болезней".

Мини-кроссоверы с железной хваткой

Audi Q3 2015 года занял почётное 3-е место. За всё время — ни одной крупной жалобы на двигатель или коробку. Отзывы — в основном по мелочам, типа поворотников и люка. Для кроссовера — шикарный результат.

А вот Audi Q5 2017 года на 10-й позиции. Завершение первого поколения прошло спокойно, и на рынке с пробегом модель показывает себя достойно.

Эстетика и надёжность — редкое совпадение

Audi A5 2015 года и A7 2014 года — стильные, но не капризные. Первая — в формате купе, лифтбека и кабриолета, вторая — до рестайлинга особенно хороша. Обе получили высокие оценки по совокупности характеристик.

А вот A7 2016 года напротив — хоть и красива, но ремонт дорог. Оценка RepairPal — всего 2 из 5.

Компакт, который всех обошёл

Audi A3 2016 года удивила — лучший в своём классе по мнению аналитиков, высокая надёжность и безупречное поведение в случае отзывов.

У Audi действительно есть модели-долгожители. Но даже им нужна проверка — особенно при покупке с пробегом. И да: за внешним блеском обязательно смотрите, не прячется ли пробег под слоем полировки.

Уточнения

Audi AG ([ˈɑʊdɪ], audi в переводе с лат. — «слушай») — немецкая автомобилестроительная компания в составе концерна Volkswagen Group, специализирующаяся на выпуске автомобилей под маркой Audi.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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