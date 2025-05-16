Эти масла подделывают чаще других — не потому что плохие, а потому что дорогие

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Покупка моторного масла давно перестала быть рутиной — теперь это почти квест с элементами детектива. Всё из-за подделок, которые всё чаще попадают на прилавки, маскируясь под продукцию топ-брендов вроде Mobil, Castrol или Total. Их высокая цена делает эти марки лакомым кусочком для мошенников. А выливается это в одно: риск испортить двигатель даже в новом авто — абсолютно реально.

Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Моторное масло

Кого подделывают чаще всего

В зоне повышенного риска — масла премиум-категории. Они дорого стоят, а значит, подделка приносит максимальную выгоду. Поэтому именно бренды, которым доверяют миллионы — Shell, Liqui Moly, Mobil — чаще других становятся жертвами фальсификаторов. Иногда внешне канистра не вызывает ни малейших подозрений — всё сделано "по ГОСТу". Но внутри может оказаться жидкость сомнительного происхождения, в лучшем случае бесполезная, в худшем — губительная для двигателя.

Менее известные — менее интересны мошенникам

А вот менее раскрученные марки, такие как Sintec, Magnum или даже "Газпромнефть", подделываются реже. Причина проста — низкая маржинальность. Мошеннику невыгодно тратить ресурсы на копеечные продукты. Многие водители выбирают их сознательно, меняя масло чаще, но зато с большей уверенностью в подлинности.

"Лукойл": лидер и по подделкам, и по борьбе с ними

Продукция "Лукойл" — одна из самых популярных в России, а потому регулярно становится целью фальсификаторов. Иногда подделки встречались даже в оригинальной таре. Чтобы бороться с этим, компания усилила защиту упаковки. Но главный совет остаётся прост: покупать масло только на фирменных АЗС.

Будущее — за QR-кодами

С середины 2025 года в России вводится обязательная маркировка масел системой "Честный знак". На каждой канистре будет QR-код, по которому можно проверить подлинность через приложение. Это должно серьёзно усложнить жизнь фальсификаторам и вернуть водителям доверие к тому, что они заливают под капот.

Уточнения

Моторные масла — жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

