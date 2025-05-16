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Скандал на дороге: инспектор просит открыть капот, а потом начинается самое интересное

2:01
Авто

Попросил открыть капот — казалось бы, обычная просьба. Но именно она может превратить рутинную проверку на дороге в настоящий юридический лабиринт. Многие водители машинально поднимают капот, не подозревая: за этим жестом может стоять гораздо больше, чем простое любопытство инспектора.

ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Stanislav Kozlovskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ДПС

Добрая воля или юридический капкан

Как объясняет автоюрист, без оформления протокола досмотра просьба открыть капот — не обязанность, а чистой воды инициатива. А если вы на неё соглашаетесь, последствия могут быть не в вашу пользу. Ведь инспектор получает доступ к техническому состоянию машины, а у вас не остаётся ни одного документа, подтверждающего, как проводилась проверка и была ли она вообще законна.

Открыли капот — будьте готовы к сюрпризам

Под капотом — не только двигатель, но и потенциальные проблемы. Например:

  • Потёкшая тормозная жидкость

  • Следы коррозии или утечки

  • Стертые маркировки

Всё это может быть расценено как нарушение технического регламента. В результате — штраф 500 рублей и запрет на дальнейшую эксплуатацию, согласно статье 12.5 КоАП РФ.

Юридическая тонкость, о которой забывают

Сотрудник ДПС действительно имеет право сверять номерные агрегаты. Но только после оформления протокола досмотра, как требует пункт 197 приказа МВД №664. Без этого документа никакие капоты поднимать вы не обязаны. Ваша задача — спокойно напомнить об этом. Это не дерзость, а проявление грамотной правовой позиции.

Почему важно сказать "давайте оформим протокол"

Пока нет официальной бумаги — никакого углублённого досмотра. И если инспектор настаивает, вы вправе корректно, но твёрдо попросить соблюдать процедуру. Именно в таких ситуациях выигрывает тот, кто знает свои права — и не теряется в момент проверки.

Уточнения

Капо́т — деталь кузова автомобиля.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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