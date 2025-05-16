Пугают арестом и лишением прав: как водителей загоняют в ловушку страха

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На первый взгляд — обычная парковка. Машины стоят плотно, водитель спешит домой. А через пару дней — звонок или сообщение: "Вы скрылись с места ДТП. Видео есть. Камера всё зафиксировала". А дальше — шантаж, давление и требование 100 тысяч рублей. Так сегодня работают новые автоаферисты.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Парковка с автомобилями

Закон как приманка

В центре схемы — статья 12.27 КоАП РФ. Её вторая часть пугает: покинул место аварии — лишение прав до полутора лет или арест до 15 суток. Этой угрозой мошенники и пользуются. Давят на страх, особенно если "инцидент" якобы уже попал на видео.

Как разворачивается обман

Сценарий построен по заученному шаблону:

Появляется "потерпевший" с фотографией царапины на своей машине.

Якобы уже получена запись с камеры наблюдения.

На видео — авто жертвы маневрирует на тесной парковке.

Само столкновение не видно, но "виновника" уже нашли.

Добавляются фото повреждений — сделанные на телефон, чтобы создать ощущение доказательной базы.

Финальный аккорд — выкуп

Дальше начинается психологическое давление: разговоры о "принципиальности", утверждения, что заявление в полицию уже почти подано, но можно "решить всё мирно". Суммы варьируются — обычно от 50 до 100 тысяч рублей. Всё это сопровождается намёками на "последний шанс избежать проблем".

Почему это срабатывает

Спустя время сложно вспомнить каждый манёвр на парковке. А угроза остаться без прав — мощный стимул для быстрой, не всегда обдуманной реакции. Водитель сам предлагает "закрыть вопрос" и попадает в ловушку.

Что делать, если попались в такую ситуацию

Не паникуйте. Это их главный расчёт — на вашу растерянность. Попросите официальный документ. Если нет постановления по делу — значит, и дела нет. Знайте: если "второй участник" тоже покинул место происшествия — он в равной степени нарушитель.

Чаще всего у мошенников нет желания связываться с полицией — им нужны не справедливость, а деньги. И если вы не поддались — они исчезнут.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

