Эта дешёвая машина теперь выглядит, как будто её рисовал дизайнер BMW

Dacia больше не хочет быть брендом "на сдачу". Вместо имиджа "дешёвого и сердитого" она строит новую философию — практичность, стиль и честная цена. Теперь это не просто разумный выбор, а выбор с характером.
Так описывает новую стратегию генеральный директор бренда Денис Ле Вот. По его словам, Dacia теперь работает не только для тех, кто хочет сэкономить, но и для тех, кто не готов переплачивать за лишние опции и глянцевые штрихи без пользы. И это работает — модели вроде Sandero, Jogger, обновлённого Duster и ожидаемого Bigster уверенно завоёвывают рынок. Последний обещает стать доступной альтернативой премиум-внедорожникам — дешевле на целых 10 000 евро.
Изменения затронули не только подход к ценам. Dacia вкладывается в качество материалов, цвета, моторы и даже логотип. Эстетика теперь тоже имеет значение. Геометричные формы, смелые оттенки и отчётливо узнаваемый облик — всё это уже видно на новом Duster.
"Дизайн не обязательно стоит дороже. Он просто должен быть честным и говорить на языке нашего бренда". — объясняет Ле Вот.
Dacia привлекает не только верных фанатов, но и тех, кто раньше смотрел в сторону более дорогих марок. Причина проста — прагматичность и надёжность. Люди устали платить за бренд и начинают искать здравый смысл в каждой детали. Именно это и даёт Dacia.
До конца года бренд представит 4x4 на электротяге и аккумуляторную модель дешевле 18 000 евро — при этом всё будет собрано в Европе. А участие в ралли-рейдах, вроде "Дакара", на синтетическом топливе — это не просто спорт, а способ показать в деле философию "надёжность + дух приключений".
Итальянский рынок важен: почти 3% мировых продаж идут именно оттуда. В 2025 году компания ожидает рост ещё на 10%. Розничный канал приносит более 8% доли рынка, подтверждая: ставка на простоту, устойчивость и здравый смысл приносит плоды.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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