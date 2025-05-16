Эта дешёвая машина теперь выглядит, как будто её рисовал дизайнер BMW

Dacia больше не хочет быть брендом "на сдачу". Вместо имиджа "дешёвого и сердитого" она строит новую философию — практичность, стиль и честная цена. Теперь это не просто разумный выбор, а выбор с характером.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 2023 Dacia Duster

Мы предлагаем максимум по правильной цене

Так описывает новую стратегию генеральный директор бренда Денис Ле Вот. По его словам, Dacia теперь работает не только для тех, кто хочет сэкономить, но и для тех, кто не готов переплачивать за лишние опции и глянцевые штрихи без пользы. И это работает — модели вроде Sandero, Jogger, обновлённого Duster и ожидаемого Bigster уверенно завоёвывают рынок. Последний обещает стать доступной альтернативой премиум-внедорожникам — дешевле на целых 10 000 евро.

Переход от "просто дешево" к разумному выбору

Изменения затронули не только подход к ценам. Dacia вкладывается в качество материалов, цвета, моторы и даже логотип. Эстетика теперь тоже имеет значение. Геометричные формы, смелые оттенки и отчётливо узнаваемый облик — всё это уже видно на новом Duster.

"Дизайн не обязательно стоит дороже. Он просто должен быть честным и говорить на языке нашего бренда". — объясняет Ле Вот.

Новая аудитория: бывшие поклонники премиума

Dacia привлекает не только верных фанатов, но и тех, кто раньше смотрел в сторону более дорогих марок. Причина проста — прагматичность и надёжность. Люди устали платить за бренд и начинают искать здравый смысл в каждой детали. Именно это и даёт Dacia.

Впереди — электрификация и вызовы бездорожья

До конца года бренд представит 4x4 на электротяге и аккумуляторную модель дешевле 18 000 евро — при этом всё будет собрано в Европе. А участие в ралли-рейдах, вроде "Дакара", на синтетическом топливе — это не просто спорт, а способ показать в деле философию "надёжность + дух приключений".

Dacia растёт — особенно в Италии

Итальянский рынок важен: почти 3% мировых продаж идут именно оттуда. В 2025 году компания ожидает рост ещё на 10%. Розничный канал приносит более 8% доли рынка, подтверждая: ставка на простоту, устойчивость и здравый смысл приносит плоды.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

