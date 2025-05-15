Тепловоз ТЭ3 и электровоз ЧС4: сердце железных магистралей СССР

Советская железная дорога была не просто транспортной артерией — она стала настоящим символом индустриальной мощи страны.
Среди сотен локомотивов особое место заняли два по-настоящему легендарных тягача: тепловоз ТЭ3 и электровоз ЧС4. Один ревел на бескрайних просторах Сибири, другой молча скользил по магистралям между столицами. Эти машины не просто возили вагоны — они были лицом советской эпохи на рельсах.
Тепловоз ТЭ3: дизельная мощь
Основные факты:
* Производство: 1953-1973 гг. (Коломенский и Луганский тепловозостроительные заводы)
* Тип: магистральный грузо-пассажирский дизельный локомотив
* Мощность: 2×2 000 л. с. (в секции)
* Масса: около 120 тонн на секцию
* Скорость: до 100 км/ч
ТЭ3 стал первым массовым магистральным тепловозом с дизель-электрической передачей. Работал он в паре: два соединённых между собой локомотива обеспечивали невероятную тягу, способную везти грузовые составы на сотни километров без остановки. Легендарный его силуэт с круглыми "советскими" фарами и обтекаемой кабиной стал узнаваем по всей стране.
Где работал:
ТЭ3 трудился от Прибалтики до Дальнего Востока. Особенно активно использовался в Сибири, на Урале и в Казахстане — в местах, где электрификация ещё не дошла.
Электровоз ЧС4: скоростной лидер пассажирских перевозок
Основные факты:
* Производство: 1963-1972 гг. (Škoda, Чехословакия)
* Тип: магистральный пассажирский электровоз
* Мощность: 5 100 кВт (около 6 900 л. с.)
* Скорость: до 160 км/ч
* Масса: около 123 тонн
ЧС4 стал символом скоростных междугородних поездов. Разработанный по заказу СССР на заводе Škoda, он был технологическим прорывом и по дизайну, и по характеристикам. Его главная задача — быстрая, надёжная перевозка пассажиров между крупнейшими городами.
Где работал:
ЧС4 активно использовался на линиях Москва-Ленинград, Москва-Киев, Минск-Одесса, Москва-Сочи. Его можно было видеть в составе фирменных поездов типа "Аврора", "Россия", "Чайка".
Два стальных героя — два подхода
* ТЭ3 — дизель для любых условий, любимец грузовых дорог и сурового климата.
* ЧС4 — электровоз высокой культуры, флагман пассажирской линии.
ТЭ3 и ЧС4 — это не просто техника, это дух эпохи. Один рождён в недрах советской промышленности, другой — результат восточноевропейской кооперации. Вместе они десятилетиями держали на себе пассажирские и грузовые потоки страны, связывая миллионы людей и тысячи городов.
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