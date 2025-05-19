Дизель подорожал и сдал позиции: что теперь выгоднее — бензин или солярка

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Раньше дизельное топливо считалось экономичным выбором, а солярка была дешевле бензина и пользовалась спросом у многих водителей. Но сейчас ситуация кардинально изменилась — солярка подорожала, а качество ухудшилось. Владелец автозаправки объяснил, почему дизель теряет былую привлекательность.

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Цена на дизель растёт, бензин дешевле

Раньше летом солярка стоила дешевле АИ-95, а зимой — чуть дороже из-за добавок.

Теперь же средние цены в стране говорят сами за себя:

АИ-92 — 57 рублей за литр

АИ-95 — 60 рублей

Дизель — 70 рублей

Даже с учётом перехода на летний дизель, цена снизится всего на 5%. Это значит, что бензин 92-го класса дешевле дизеля почти на 27%, а 95-й — на 16%.

Качество топлива ухудшилось из-за дефицита добавок

Раньше для повышения морозостойкости дизельного топлива добавляли специальные присадки, которые импортировались из-за рубежа. Сейчас эти добавки закупают по более дорогим и альтернативным каналам — и в меньших количествах, только по ГОСТу. В результате многие водители замечают, что зимой их дизельные машины запускаются с трудом даже при небольших морозах.

Что выгоднее для обычного водителя

Хотя коммерческий транспорт по-прежнему в основном работает на дизеле, для обычных автомобилистов сейчас выгоднее выбирать бензиновые машины. Они обходятся дешевле в эксплуатации, учитывая высокую цену и ухудшенное качество солярки.

Дизельное топливо перестаёт быть экономичным и удобным вариантом. Цены растут, качество падает, а проблемы с запуском зимой становятся всё заметнее. В таких условиях бензиновые автомобили становятся разумным выбором для большинства российских водителей.

Уточнения

Ди́зельное то́пливо — жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания. Обычно под этим термином понимают топливо, получающееся из керосиново-газойлевых фракций прямой перегонки нефти.



