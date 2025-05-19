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Секрет долголетия мотора: простые советы для реального результата

1:56
Авто

Каждый хочет, чтобы двигатель служил долго и без проблем. Но это не случайность — а результат правильного ухода и разумной эксплуатации. Рассказываем, что действительно помогает сохранить мотор в отличном состоянии на годы.

Ремонт автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт автомобиля

Прогреваем правильно: не стой, а едь

Забудьте о долгом стоянии на холоде с включённой печкой. Для современных двигателей достаточно нескольких минут на холостом ходу, а затем — плавное движение на низких оборотах (до 2500 об/мин). Такой подход быстрее прогреет мотор и снизит износ.

Масло — это не магия, а наука

Не ждите 15 тысяч километров для замены масла! Уже после 7,5 тыс. км масло теряет свои свойства — особенно в городе и пробках. Меняйте масло почаще: максимум 10 тыс. км на трассе — и тогда двигатель будет в порядке, а ресурс вырастет.

Фильтры и свечи — экономить на них не стоит

Дешёвые фильтры — риск для мотора. Воздушный меняйте каждые 10-20 тысяч, масляный — при каждой замене масла, топливный — по регламенту или чаще при сомнительном топливе. Свечи зажигания вовремя меняйте — они отвечают за правильную работу цилиндров и катализатора.

Топливо — бережёного Бог бережёт

Некачественное топливо — главная причина проблем с двигателем. Форсунки у дизеля могут заклинить, а бензиновый мотор — начать детонировать и перегреваться. Заправляйтесь только на проверенных АЗС, где топливо не вызывает вопросов.

Двигатель — зеркало вашего ухода

Ресурс мотора зависит от мелочей — от масла до фильтров и топлива. Забота и внимание к деталям — залог долгой и надёжной службы двигателя. Не верьте мифам, слушайте свой мотор и действуйте разумно.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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