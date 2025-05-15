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Роскошь села. Социальная и культурная роль мопедов в жизни советских людей

2:24
Авто

Ах, мопед! Два колеса, чадящий выхлоп и ощущение свободы, которой, конечно же, никто не ограничивал.

Мопед Верховина во Владивостоке ф1
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мопед Верховина во Владивостоке ф1

В Советском Союзе этот скромный агрегат играл роль… ну, скажем так, многогранную.

Во-первых, "транспортная революция" в отдельно взятом дворе. Мопед был чем-то вроде личного "болида" для подростка, чей предел мечтаний простирался от соседней булочной до заветного пятачка у реки. Это был первый шаг к "взрослой" мобильности, пусть и со скоростью хромой черепахи. Зато с каким шумом и дымом! Соседи, несомненно, были в восторге от этих утренних "заездов".

Во-вторых, "сельская роскошь". В деревне мопед становился чем-то вроде "феррари" местного разлива. На нем можно было домчать до магазина за керосином (или чем там еще жили села?), съездить на рыбалку, предварительно обмотав удочки изолентой, или просто покрасоваться перед девчатами, демонстрируя чудеса балансировки с мешком картошки на багажнике.

В-третьих, "кружок юного техника на колесах". Советский мопед был настолько "надёжным", что его ремонт становился неотъемлемой частью владения. Каждый владелец рано или поздно превращался в гуру по переборке двигателя "на коленке" с помощью молотка и какой-то матери. Зато какие навыки!

В-четвертых, "символ протеста" (в рамках дозволенного). Для некоторых молодых людей мопед становился способом выделиться из серой массы. Конечно, о настоящем бунте речи не шло, но вот пронестись мимо строгой учительницы с ветерком (и облаком сизого дыма) — это уже кое-что значило.

В-пятых, "объект культа" (среди избранных). Существовали целые поколения, для которых "Рига", "Карпаты" или "Верховина" были не просто средством передвижения, а настоящими легендами. Их тюнинговали, берегли как зеницу ока и вспоминали с теплой ностальгией, как первую любовь или сломанную ногу после неудачного "козла".

Так что, если серьёзно, мопед в СССР был больше, чем просто транспорт. Это был символ первой свободы, средство общения, объект технического творчества и, конечно же, источник незабываемых (иногда комичных) воспоминаний.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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