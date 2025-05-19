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Проверка стоп-сигналов за 30 секунд: как не стать нарушителем и жертвой

2:09
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Неисправность стоп-сигналов — одна из самых распространённых проблем, которая может привести к аварии. В интервью порталу naavtotrasse.ru эксперт объяснил, почему важно регулярно проверять эти световые приборы и какие последствия ждут тех, кто игнорирует их работу.

стоп сигнал
Фото: Freepik by Headlight lamp car is licensed under Рublic domain
стоп сигнал

Как проверить стоп-сигналы за пару секунд

Проверка стоп-сигналов не требует особых навыков. Если рядом есть помощник — попросите его посмотреть на заднюю часть машины, пока вы нажимаете на тормоз при включённом зажигании. Если же вы один, можно использовать отражающую поверхность — витрину магазина или стену, а также зеркало заднего вида.
На некоторых автомобилях предусмотрена специальная индикация, которая сигнализирует о перегоревшей лампе — обратите внимание на панель приборов.

Основные причины поломок

Чаще всего стоп-сигналы не работают из-за перегоревшей лампы.

Но бывают и другие проблемы:

  • проблемы с заземлением, особенно если внутрь попала влага

  • неисправности концевого выключателя педали тормоза

  • окисление проводки

  • короткое замыкание

Регулярная проверка поможет вовремя выявить эти неисправности.

Опасность на дороге и штрафы

Неисправные стоп-сигналы — это не только нарушение правил (пункт 3.5 Перечня неисправностей, запрещающих эксплуатацию автомобиля), но и реальная угроза безопасности. Водители сзади не получают своевременного сигнала о торможении, что может привести к ДТП.
Кроме того, за неисправные стоп-сигналы предусмотрена административная ответственность — предупреждение или штраф в 500 рублей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ).

Простая профилактика — залог безопасности

Чтобы не подвергать опасности себя и других участников движения, достаточно раз в неделю или две проверять стоп-сигналы. Это не займёт много времени, но сделает ваше поведение на дороге предсказуемым и безопасным, особенно в условиях городского трафика.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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