Проверка стоп-сигналов за 30 секунд: как не стать нарушителем и жертвой

Неисправность стоп-сигналов — одна из самых распространённых проблем, которая может привести к аварии. В интервью порталу naavtotrasse.ru эксперт объяснил, почему важно регулярно проверять эти световые приборы и какие последствия ждут тех, кто игнорирует их работу.
Проверка стоп-сигналов не требует особых навыков. Если рядом есть помощник — попросите его посмотреть на заднюю часть машины, пока вы нажимаете на тормоз при включённом зажигании. Если же вы один, можно использовать отражающую поверхность — витрину магазина или стену, а также зеркало заднего вида.
На некоторых автомобилях предусмотрена специальная индикация, которая сигнализирует о перегоревшей лампе — обратите внимание на панель приборов.
Чаще всего стоп-сигналы не работают из-за перегоревшей лампы.
Но бывают и другие проблемы:
проблемы с заземлением, особенно если внутрь попала влага
неисправности концевого выключателя педали тормоза
окисление проводки
короткое замыкание
Регулярная проверка поможет вовремя выявить эти неисправности.
Неисправные стоп-сигналы — это не только нарушение правил (пункт 3.5 Перечня неисправностей, запрещающих эксплуатацию автомобиля), но и реальная угроза безопасности. Водители сзади не получают своевременного сигнала о торможении, что может привести к ДТП.
Кроме того, за неисправные стоп-сигналы предусмотрена административная ответственность — предупреждение или штраф в 500 рублей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ).
Чтобы не подвергать опасности себя и других участников движения, достаточно раз в неделю или две проверять стоп-сигналы. Это не займёт много времени, но сделает ваше поведение на дороге предсказуемым и безопасным, особенно в условиях городского трафика.
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