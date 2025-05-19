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Скидки до миллиона — новый тренд на рынке автомобилей в России

2:57
Авто

Официальные данные Минпромторга показывают — за первые четыре месяца 2025 года российские дилеры продали всего чуть больше 400 тысяч новых машин. Это почти на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно сильно пострадал рынок легковых автомобилей — продажи упали на 26%. Что же мешает россиянам покупать новые машины?

Парковка с автомобилями
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Парковка с автомобилями

Отказ от отечественных авто и банковские кредиты под 30%

Интерес к автомобилям российского производства упал на 9%. При этом, несмотря на общий спад, продажи в первые два весенних месяца даже выросли на 25%. Главным тормозом покупательской активности стали высокие ставки по автокредитам — в среднем сейчас около 30%. Как объясняет глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин, это следствие резкого роста ключевой ставки Центробанка.

Утилизационный сбор растёт и давит на цены

Другим фактором подорожания новых автомобилей стал выросший утилизационный сбор. С октября 2024 года он увеличился сразу на 85%, а в дальнейшем будет ежегодно расти на 10-20%. Это напрямую отражается на стоимости новых машин и отталкивает покупателей. Есть способ сэкономить — привезти авто в частном порядке, но там действуют строгие ограничения по объёму двигателя (до 3 литров), и это не решает проблему в целом.

Переполненные склады и скидки до миллиона рублей

Из-за снижения спроса дилеры столкнулись с затовариванием складов — машины стоят под открытым небом месяцами без должного ухода и обслуживания. В результате автосалоны вынуждены распродавать остатки с большими скидками — иногда до 1 миллиона рублей. Поддерживает падение цен и укрепление рубля по отношению к китайскому юаню.

Перспективы рынка: осторожность и неопределённость

Автоблогер и эксперт по подбору машин Кирилл Чернов отмечает, что продажи упали у всех — и у дилеров, и у частников. Автомобили, которые сейчас завозятся на таможню, были закуплены ещё в феврале, и их ждёт непростое будущее из-за долгого простоя.

Автопроизводители теперь с осторожностью планируют поставки на этот год, ведь 90% прошлогодних прогнозов не оправдались. Ситуация на рынке остаётся крайне нестабильной.

Высокие кредитные ставки, растущий утилизационный сбор и переполненные склады — вот главные причины падения продаж новых автомобилей в России. Пока эти проблемы не будут решены, покупательская активность вряд ли восстановится. Автосалоны пытаются выжать максимум из сложившейся ситуации, но перспективы рынка пока туманны.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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