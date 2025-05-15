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Железные дороги СССР. Как работал проводник в советском поезде

2:29
Авто

В советском поезде проводник был настоящим хозяином вагона, ответственным за комфорт и безопасность пассажиров на протяжении всего пути.

Проводница
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Проводница

Его работа была многогранна и требовала самых разных навыков.

До отправления поезда:

Приемка вагона: Проводник тщательно проверял чистоту, исправность оборудования (освещение, отопление, вентиляция), наличие постельного белья, чайной продукции и инвентаря. Вагон должен был быть готов к приёму пассажиров.

Инструктаж: проходил инструктаж, получал необходимую документацию и информацию о маршруте.

Размещение таблички: На служебном купе вывешивалась табличка с фамилией проводника.

В пути следования:

Посадка и высадка пассажиров: Проводник проверял билеты, помогал пассажирам разместиться и следил за безопасностью при посадке и высадке.

Обеспечение комфорта: Поддержание чистоты в вагоне (уборка, вынос мусора), регулировка температуры, обеспечение кипятком (работа титана), выдача и сбор постельного белья (часто за дополнительную плату).

Чайная торговля: Продажа чая в подстаканниках, кофе и других сопутствующих товаров.

Информирование пассажиров: Объявление станций и времени стоянки.

Контроль безопасности: Следил за соблюдением правил проезда, пожарной безопасности, состоянием дверей и окон.

Разрешение конфликтных ситуаций: Проводник был своего рода посредником между пассажирами.

Проверка оборудования: Наблюдение за работой электрооборудования, отопления, тормозов.

Ведение документации: Отмечал посадку и высадку пассажиров, продажу билетов (если это было предусмотрено).

По прибытии в пункт назначения:

  • Высадка пассажиров: Обеспечение безопасной высадки.
  • Сбор белья и мусора.
  • Уборка вагона.
  • Сдача вагона: Проверка комплектности и состояния вагона.
  • Сдача отчетности.

Работа проводника была физически тяжёлой и ответственной, часто с ненормированным рабочим днём и длительными отлучками от дома. Однако, несмотря на трудности, многие проводники с теплотой вспоминали свою работу, связанную с постоянным общением с людьми и поездками по стране. Профессия проводника овеяна определенной романтикой железных дорог.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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