Плёнка на стеклах — маленькая деталь с огромным эффектом

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2:03
Авто

Лето — сезон, когда в машине можно сварить яичницу прямо на панели. Салон раскаляется за минуты, особенно если автомобиль остался на солнцепёке. Как не превратить салон в духовку? Автоэксперт Роман Солдатов в интервью RT рассказал, как реально снизить температуру в машине без кондиционера и танцев с бубном.

Шляпа в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шляпа в машине

1. Паркуйся с умом: тень — это золото

Самый очевидный, но часто игнорируемый совет: ищи тень. Дерево, здание, даже столб — всё, что может откинуть тень на машину, спасёт интерьер от перегрева. Салон будет охлаждаться в разы медленнее, а панели — дольше останутся живыми.

2. Нет тени? Включай дистанционное охлаждение

Во многих новых авто уже есть дистанционный запуск с функцией охлаждения. Удобно: нажал кнопку — и кондиционер сам остудит салон перед тем, как ты сядешь в машину. Просто не забывай активировать опцию заранее.

3. Отражающий экран: дешево и эффективно

Если твоя машина — не космический шаттл с автозапуском, поможет складной отражающий экран под лобовое стекло. Особенно он нужен, если солнце бьёт прямо в "лобовуху". Экран не только снижает температуру, но и замедляет выгорание панели приборов.

4. Светоотражающая тонировка: плёнка против жары

Атермальная или светоотражающая плёнка на стёкла работает как щит от ультрафиолета. Даже тонкий слой такой тонировки существенно снижает уровень тепла внутри салона. Плюс — меньше нагрузка на кондиционер и экономия топлива.

5. Светлый текстиль — меньше адских сидений

Солдатов советует заменить тёмные чехлы на светлые материалы. Почему? Потому что чёрные сиденья буквально запекают тело. Светлая ткань отражает больше солнца, и вы уже не обжигаетесь при посадке.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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