Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Супермен возвращается: что скрывается за новым трейлером от Джеймса Ганна?
Вечернее совещание в Кремле: что решали перед встречей с Украиной
Железные дороги СССР. Как работал проводник в советском поезде
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Ты не ленивый, ты просто делаешь голубцы умнее
Особняк Аллы Пугачёвой на Истре подешевел на 22 млн: риэлторы предрекают снос из-за нарушений
Одна грядка — четыре урожая: севооборот для ленивых и хитрых
Украинский пирог: каждый отказ Украины от мира уменьшает ее территорию
Дакота Джонсон раскрыла парадоксальный секрет: я никогда ни с кем не встречалась

Топ-5 самых брутальных мотоциклов СССР

2:50
Авто

Советские мотоциклы — это не про комфорт или глянец. Это про характер, выносливость и брутальность, рожденную между заводским цехом и просёлочной дорогой.

К-750
Фото: commons.wikimedia.org by Апатинаити, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
К-750

Вот топ-5 самых суровых и уважаемых байков СССР, которые были не только техникой, но и стилем жизни.

1. ИЖ-Планета 5

Годы выпуска: с 1987. Мощность: 22 л. с. Макс. скорость: ~120 км/ч.

Символ позднего СССР. Простой, выносливый, с характерным "пулемётным" звуком двигателя. Его брали в деревни, на охоту, в рейсы по бездорожью. Считается одним из самых надёжных "ижей".

2. Урал М-67-36

Годы выпуска: 1976-1984. Мощность: 32 л. с. Особенность: с коляской.

Мотоцикл, на котором можно было буквально увезти всё — от тёщи до холодильника. Тяжёлый, с карданной передачей и настоящей мужской тягой. Был любимцем сельских механизаторов и ГАИ.

3. Днепр МТ-10-36

Годы выпуска: с 1974. Мощность: 32 л. с.

Привод на коляску — полноприводный зверь. Ответ Киева ирбитскому "Уралу". Мотоцикл с военной закалкой, нередко использовался в армии и МВД. Отличался надёжностью, проходимостью и "танковым" подходом к нагрузке.

4. Минск ММВЗ-3.112

Годы выпуска: с 1980-х. Мощность: 11 л. с.

Лёгкий, но боевой. Мотоцикл, на котором учились ездить. Идеальный байк для начинающих: лёгкий, манёвренный и неприхотливый. Его брали в школы ДОСААФ, на дачи и в гаражи — как первую настоящую технику.

5. К-750

Годы выпуска: 1958-1969. Мощность: 26 л. с.

Наследник М-72, военная родословная. Брутальный до предела. Классическая армейская посадка, низкий рык, массивный корпус. Использовался в советской армии, в милиции и в кинематографе. Настоящий мотоцикл эпохи победителей.

Брутальность по советски — это не шоу, а суть

Советские мотоциклы были сделаны, чтобы возить, пахать, воевать, спасать и ломаться красиво. Они и сегодня вызывают уважение — не за скорость, а за честность металла и дух времени.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Домашние животные
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания Аудио 
Цветёт как сумасшедший: что вылить под клематис весной и летом
Садоводство, цветоводство
Цветёт как сумасшедший: что вылить под клематис весной и летом Аудио 
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Наука и техника
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики Аудио 
Популярное
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали

Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.

Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Прогноз по переговорам в Стамбуле 2.0: Украина разочарует всех Любовь Степушова Сводка с фронта: стартуют переговоры в Стамбуле, Киев всю ночь консультировался по встрече Дмитрий Плотников Носовой платок можно сделать из чего угодно, главное, чтобы был квадратным Сергей Лебедев
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день
Понимает ли кот, что его кастрировали? Ответ, который удивит
Понимает ли кот, что его кастрировали? Ответ, который удивит
Последние материалы
Интервью, которое взорвёт интернет: Малахов готов поднять острые темы в разговоре с Ивлеевой
Пока ты спал, твои права катались по городу: каршеринг-ловушка
Топ-5 самых брутальных мотоциклов СССР
5 простых трюков для макияжа, с которым вы выглядите как после отпуска
Китятина на столе: чем она уникальна и почему её едят только на Чукотке
Один тюбик — минус 10 лет: оттенки, которые сбивают паспорт с толку
Тыквенные блины и джаз: два фестиваля, которые стоит посетить в Хаф-Мун-Бэй
Цветы, которые помогут снять стресс и улучшат атмосферу в доме
Фрикадельки под сырной коркой: запеканка, от которой все молчат и едят
Я жрал и был счастливым человеком: Гоша Куценко поправился на 12 килограммов ради роли жадного чиновника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.