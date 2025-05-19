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Двигатель не вечен: как инженеры нам тихо подсунули срок годности

1:30
Авто

Тысячи водителей до сих пор верят в миф о "миллионнике" — двигателе, который способен проехать полжизни без капремонта. Увы, времена таких моторов остались в прошлом. Сегодня средний срок жизни силового агрегата — 200 тысяч километров. Об этом рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

Поршни двигателя
Фото: Designed by Freepik by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поршни двигателя

Ресурс закончился — продавай машину

По словам Моржаретто, моторы современных легковых автомобилей рассчитаны примерно на 200 тыс. км без капитального ремонта. Дальше — можно, конечно, продолжать ездить, но выгоднее продать машину и взять новую: свежие технологии, выше безопасность, экономичнее эксплуатация.

А раньше делали по-другому…

Эксперт вспоминает: в 70-80-е годы у авто был большой запас прочности. Двигатели проектировали так, чтобы они проходили до миллиона километров. Да, были свои минусы — шум, вес, расход — но в плане выносливости техника была суровой и долгоиграющей.

Сейчас делают сложнее, но не надолго

"Сейчас люди делают вещи проще. По конструкции они, может быть, сложнее, но столько уже не прослужат", — резюмирует Моржаретто.

Это правда: современные моторы нафаршированы электроникой, облегчают вес, повышают экологичность — но при этом не обещают долголетия. Инженерный расчёт простой: мотор живёт столько, сколько живёт гарантия и кредит.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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