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Три устройства, которые только делают вид, что защищают автомобиль

1:44
Авто

Поставил сигнализацию, купил блокиратор и спокойно пошёл спать? Плохие новости: половина популярных противоугонных систем работает скорее как антураж, чем как реальный щит от угона. Вице-президент "Ренессанс страхование" Сергей Демидов развеял мифы о защите — и назвал три самых бесполезных устройства, которые продолжают массово покупать.

Преступник вскрывает машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Преступник вскрывает машину

Иммобилайзер: если знаешь, где искать

Это устройство должно блокировать запуск двигателя. Но на деле — его эффективность часто нулевая. Почему? Ставят его всегда в одном и том же месте. А ещё автолюбители любят отдавать ключи и метку в автосервис. Для угонщика это просто подарок: копия метки, копия ключа — и поехали.

Звуковая сигнализация: орёт — и всё

Знакомый звук на парковке? Кто-то дотронулся до машины — и всё окей, никого не волнует. Вот и с вашей сигнализацией может быть так же. Громкий визг — не гарантия безопасности. Если только в системе нет встроенного иммобилайзера, эффект — чисто декоративный.

Механические блокираторы: для самоуспокоения

Руль, педали, ручник — всё можно "перекрыть" железом. Только есть нюанс: водителю лень это делать каждый раз. А угонщику — не лень срезать за пару минут. Такие устройства давно не вызывают у преступников уважения. Скорее — снисходительную улыбку.

Противоугонные системы — не амулеты. Если хочется спать спокойно, стоит выбирать комплексную защиту, а не просто то, что "было в магазине". Угонщика интересует не громкость сирены, а ваша небрежность.

Уточнения

Сигнализация — обобщенное название устройств (системы устройств) для подачи сигналов об опасности, аварийном состоянии, определенном событии и так далее.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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