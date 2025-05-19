Пропустишь эту проверку — мотосезон закончится быстрее, чем начнется

2:24 Your browser does not support the audio element. Авто

Весна — это не только "пора заводить мотик", но и момент, когда малейшая неисправность может закончиться больницей или долгим ремонтом. Часто ДТП происходят не из-за плохой погоды или дураков на дороге, а из-за банальной халатности: никто не проверил тормоза, не заменил масло или не заметил течь в топливной системе.

Фото: Freepik by master1305 is licensed under Рublic domain мотоцикл

Чтобы не оказаться тем самым "полетел на повороте", вот что нужно обязательно сделать перед открытием сезона.

1. Масло — не вечно

Начни с замены моторного масла. Оно за сезон собирает в себе всю грязь — от металла до продуктов сгорания. Производители рекомендуют менять каждые 3-6 тыс. км, а это как раз половина сезона. Если у тебя мотоцикл с объединённым картером, масло должно подходить и для двигателя, и для трансмиссии, и для сцепления. Старые байки (50+ тыс. км пробега) требуют высокощелочного масла, а новые — жидкости с пониженной вязкостью.

2. Топливная система: не коптит ли?

Если выхлоп почернел, расход стал космическим, а свечи покрылись нагаром — это сигнал. Что-то не так с топливной системой. Откладывать опасно: возможен серьёзный ремонт мотора. При первых признаках — сразу в сервис.

3. Тормоза: не тормози с проверкой

Изношенные колодки — минус 40-60% эффективности. А если на тормозных дисках треснула поверхность — возможна блокировка колеса. Ещё один важный момент — тормозная жидкость. Её нужно менять каждые 2 года, иначе влага внутри понижает температуру кипения и разъедает детали.

4. Привод: цепь, кардан, ремень

Цепь надо почистить и смазать — особенно после зимнего простоя. Грязь работает как наждак и быстро сжирает металл. Смазку обновляй каждые 500 км.

У кого кардан — ищи течь масла.

Если ременной привод — осмотри ремень: трещины, потертости, надрывы — повод для замены.

Не жди, пока сломается

Подготовка мотоцикла — это не "по желанию", а вопрос выживания. Потрать вечер — и катай с кайфом, а не с переживаниями. Ветка в кустах — не тот маршрут, который ты хочешь повторять.

Уточнения

Топливная система — система подачи топлива, применяемая в дизельных двигателях. В системе типа common rail насос высокого давления нагнетает дизельное топливо под высоким давлением (до 300 МПа, в зависимости от режима работы двигателя) в общую топливную магистраль существенного объёма (аккумулятор).



