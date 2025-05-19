Мотор ищет хозяина: почему на новые двигатели очередь, как за айфоном

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2:20
Авто

Дефицит деталей, скачки цен и логистический хаос — для российских автомобилистов это уже не временные трудности, а новая реальность. Найти нужную запчасть становится задачей с элементами квеста, особенно если речь идёт об оригинале.

автомобильные запчасти
Фото: Freepik by Various work tools on worktop is licensed under Рublic domain
автомобильные запчасти

Что на рынке творится сейчас

Рынок автозапчастей в России лихорадит: оригинальные детали исчезают с прилавков, а сроки ожидания растягиваются на месяцы. Особенно тяжело достать кузовные элементы, двигатели в сборе и трансмиссии — ждать можно от пары месяцев до полугода. За год цены на большинство деталей выросли на 15-25%, а на оригиналы — вдвое, а то и больше.

Новый подход: бренды запускают свои запчасти

Чтобы удержаться на рынке, автопроизводители переобуваются на ходу. Mazda выпустила собственную линейку расходников под маркой MZD: масла, фильтры, жидкости и аккумуляторы. Не отстаёт и Subaru с новым брендом Symmetric 4 Parts. Это попытка сохранить клиентов в условиях дефицита и растущего недоверия.

Китай в деле: кто подставил плечо

Пока одни ищут пути, китайские производители действуют. Они нарастили выпуск аналогов для японских и европейских машин — и попали в точку. Особенно востребованы их расходники — масла, фильтры и прочее. Параллельный импорт помогает рынку держаться, но спрос уверенно уходит в сторону бюджетных решений.

Что продаётся лучше всего

Маркетплейсы бьют по статистике: треть всех продаж — это кузовные элементы. Бамперы, зеркала, двери, капоты и крылья уходят влет. По объёму продаж лидируют Hyundai, Kia, Volkswagen, BMW, Toyota и Mercedes-Benz. В топе и китайцы — спрос на запчасти для Geely вырос на 76%, для Chery — на 33%.

Что дальше

Цены будут расти и дальше — хоть и не с тем бешеным темпом, как раньше. Пока помогают старые запасы, но и они на исходе. Особенно сложно стало с электроникой и модулями безопасности, особенно в сегменте электромобилей. И вот тут действительно не до шуток.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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