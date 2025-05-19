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Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле

1:55
Авто

Двигатель может служить годами без капризов — но только при одном условии: уровень масла должен быть в порядке. Где находится та самая "золотая середина" между "мало" и "слишком много"? Разбираемся.

проверка уровня масла
Фото: Freepik by Drazen Zigic is licensed under Рublic domain
проверка уровня масла

Что показывают метки на щупе

Каждый щуп имеет две отметки: min и max. Всё между ними — допустимо. Но не стоит путать "допустимо" с "оптимально": лучше всего, если масло находится чуть выше середины между этими границами. Можно ближе к max — главное тут не переходить черту.

Что будет, если масла мало

Недолив масла — не просто мелочь. Насосу становится трудно захватывать нужный объём, особенно на поворотах или при торможении. Это вызывает масляное голодание: детали начинают тереться почти "всухую", двигатель перегревается и быстро изнашивается. Итог — дорогой и неприятный ремонт.

А если масла слишком много

Многие водители уверены: "пусть лучше будет с запасом". Но лишнее масло может обернуться бедой. Коленвал начинает его взбивать — образуется пена. Повышается давление в картере, из-за чего страдают сальники и прокладки. Масло может даже попасть в цилиндры — а это уже детонация и закоксованные свечи.

Как правильно проверять уровень

Проверка масла — дело несложное, но важное. Делайте это через 10-15 минут после остановки двигателя, причём обязательно на ровной поверхности. Протрите щуп, вставьте обратно, затем снова достаньте — только так получите точный результат. Если у вас цифровой индикатор, не игнорируйте его сигналы.

Чуть больше внимания — и ваш двигатель прослужит дольше. Масло — это не просто жидкость, а ваша гарантия надёжности на дороге. Найдите баланс — и поездки будут только в радость.

Уточнения

Моторные масла — жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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