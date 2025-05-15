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Автомобили СССР. Почему Запорожец ЗАЗ-968 стал любимцем села?

1:42
Авто

В своё время ЗАЗ-968 "Запорожец" завоевал любовь сельских жителей СССР. 

ЗАЗ 968 Харьков
Фото: commons.wikimedia.org by Vizu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ЗАЗ 968 Харьков

Любовь определённого слоя автовладельцев он завоевал по нескольким причинам. Итак:

Высокая проходимость

Заднее расположение двигателя обеспечивало лучшую тягу на задние ведущие колеса, что в сочетании с относительно небольшим весом и высоким клиренсом давало "Запорожцу" неплохую проходимость по сельским дорогам и легкому бездорожью. Гладкое днище также способствовало этому.

Простота конструкции и ремонтопригодность

Простая конструкция автомобиля делала его легким в обслуживании и ремонте своими силами, что было крайне важно в сельской местности, где автосервисы были редкостью. Дешевые и доступные запчасти также играли свою роль.

Низкая цена

"Запорожец" был одним из самых доступных автомобилей в СССР, что делало его мечтой многих сельских семей со скромным достатком.

Небольшой расход топлива

Относительно экономичный двигатель был важен для жителей села, где поездки могли быть частыми, а доходы не всегда высокими.

Мягкая подвеска

Мягкая подвеска обеспечивала более комфортную езду по неровным сельским дорогам по сравнению с некоторыми другими автомобилями того времени.

Несмотря на свои недостатки, такие как маленький багажник, слабый двигатель, шумность и проблемы с отоплением, ЗАЗ-968 стал надёжным и неприхотливым помощником для многих жителей советского села благодаря своей проходимости, простоте и доступности.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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