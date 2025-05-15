Что возили в багажнике Москвича: обязательный набор водителя 1980-х

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В СССР машина была не просто средством передвижения — она требовала внимания, заботы и умения "починить на коленке".

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Багажник машины

В 1980-х годах каждый владелец "Москвича" знал: выезжая даже на короткое расстояние, нужно быть готовым ко всему. Ни тебе эвакуатора, ни шиномонтажа за углом — вся надежда на собственные руки и содержимое багажника. А потому в багажнике советского автомобиля возили не пляжные зонты и чемоданы, а почти весь гараж.

Инструменты на все случаи жизни

Главное — быть готовым к мелкому (а иногда и крупному) ремонту. Поэтому в багажнике обязательно лежал набор ключей — рожковых, накидных, да и разводной на всякий случай. Отвёртки, монтировка, домкрат и баллонный ключ — всё это было под рукой. На случай прокола колеса — запаска и насос, обычно ножной.

Были полезны и такие вещи как буксировочный трос, свечной ключ, провода для прикуривания, а иногда даже запасные ремни и комплект свечей зажигания. Умелый водитель мог заменить почти любую деталь прямо на обочине — и не один раз.

Жидкости, без которых никуда

Автомобиль мог "вскипеть" в любой момент, особенно летом. Поэтому в багажнике всегда была вода — и для радиатора, и просто на всякий случай. Также возили моторное масло, тормозную жидкость, антифриз или тосол, а некоторые — даже канистру с бензином на 5-10 литров.

Рядом — тряпки, ветошь, изолента, проволока и ремнабор для шин. Эти, казалось бы, мелочи, могли спасти поездку.

Безопасность и формальности

По нормативам того времени (а чаще — "на всякий случай") в машине возили:

Знак аварийной остановки;

Огнетушитель;

Аптечку (иногда неукомплектованную, но формально — она была);

Мелочи, о которых знали только опытные.

Зимой в багажник добавляли щётку и скребок для стекол, перчатки, коврик или кусок картона — чтобы подложить под колёса или лечь под машину. У некоторых лежала даже печка-буржуйка для поездок в глухие деревни. А ещё термос с чаем, немного еды, и, конечно, фонарик.

Почему всё это было нужно

Потому что автосервисов практически не существовало. Потому что "Москвич" мог подвести в любой момент. Потому что дорога могла растянуться на часы или даже дни. В СССР водителем становился только тот, кто готов был сам стать механиком, электриком и спасателем в одном лице.