В отличие от современных западных двигателей, которые "живут до пробега" и затем отправляются в переработку, отечественный мотор умирает долго, громко и… бесконечно возвращается.
Потому что он не сдается — он уходит на капиталку. И так — снова и снова.
Капиталка — это не диагноз, а стиль жизни
Двигатели советского и постсоветского производства — ЗМЗ, УМЗ, ЯМЗ, КамАЗ — создавались не для того, чтобы их "выкидывали после гарантийного срока". Они были ремонтопригодны до абсурда:
Мотор мог дымить, греметь, терять компрессию, но продолжал работать. А если совсем плохо — капитальный ремонт, и вперёд, до следующей весны.
Вечный двигатель сельской экономики
В деревне, на стройке, в таксопарке, на рыбалке, в гараже — отечественный мотор никогда не стоял без дела. Он переходил из машины в лодку, из трактора в самоделку, из одной эпохи в другую. А если его и заклинивало — всегда находился "дядя Витя", который "такое видел, такое чинил".
Капиталка как наследие
Для владельца старого мотора капиталка — не беда, а ритуал мужского взросления. Это не просто ремонт, это способ сказать: "Я ещё поживу". У мотора и владельца — общее: оба не сдаются и идут до конца.
Почему это работает
Итог: в России мотор не умирает. Он просто уходит на капиталку и возвращается с новыми кольцами и старыми шрамами. Это — техника с характером. Не одноразовая. Не модульная. А живая, как хозяйская собака — может хромать, но будет служить до последнего.
Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.