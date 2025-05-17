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Никелевые или иридиевые? Стоит ли переплачивать за модные свечи зажигания

3:02
Авто

Современный рынок автозапчастей изобилует различными расходниками, которые внешне кажутся почти одинаковыми. Но достаточно взглянуть на ценник, и сразу возникает вопрос: за что вообще такая разница? Особенно это касается свечей зажигания. На первый взгляд — обычная деталь. Но что, если речь идет об иридиевых свечах, стоимость которых значительно выше? Есть ли в этом смысл — или это просто маркетинг?

свечи зажигания
Фото: Wikipedia by Aidan Wojtas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
свечи зажигания

Как устроены свечи зажигания

Конструктивно почти все свечи одинаковы: пара электродов, заключённых в керамический изолятор. Несмотря на простоту, свечи играют ключевую роль в запуске двигателя. Если мотор стал заводиться "вяло" или неравномерно — первым делом подозрение падает именно на них.

И дело даже не в браке — любая свеча со временем изнашивается, ведь в процессе эксплуатации центральный электрод буквально плавится от высоких температур. Поэтому автопроизводители рекомендуют менять свечи каждые 10 000-30 000 км, а лучше — при каждой второй замене масла.

Обычные свечи: просто, доступно, недолго

В стандартных свечах электрод выполнен из никель-хрома - недорогого, но быстро изнашивающегося материала. Такие свечи хороши для бюджетных автомобилей и умеренной эксплуатации. Но вот что нужно помнить: при агрессивной езде или суровых условиях (например, зимой), срок службы может сокращаться.

Цена — их главное преимущество, но и менять их приходится чаще.

Иридий и платина: что за технологии

На смену никелевым пришли свечи нового поколения — платиновые и иридиевые. Их конструкция усовершенствована: в центральном электроде используется маленький наконечник из драгоценного металла, который выдерживает гораздо большие нагрузки.

  • Платиновые свечи работают при температуре до 1700 °C и служат до 60 000 км.

  • Иридиевые свечи выдерживают до 2500 °C и ходят до 100 000 км - это в 3-4 раза дольше, чем у обычных!

Вдобавок, иридиевый наконечник гораздо прочнее — его почти невозможно повредить случайно, а значит, он даёт стабильную искру даже при высоких оборотах и нагрузке. Именно поэтому такие свечи часто рекомендуются для современных турбированных и мощных моторов.

Стоит ли переплачивать

Вопрос логичный. Всё зависит от:

  • вашего стиля вождения,

  • условий эксплуатации,

  • и желания (или нежелания) часто ездить на ТО.

Если вы используете авто в городе, ездите много и не хотите каждые 10 000 км заглядывать под капот — иридиевые свечи окупятся. Если же пробеги невелики, а машина простая — можно обойтись и стандартными.

Уточнения

Свеча зажигания — устройство для воспламенения топливно-воздушной смеси в самых разнообразных тепловых двигателях.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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