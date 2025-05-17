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Почему зимой ваше лобовое стекло может треснуть без причины

2:48
Авто

Большинство автолюбителей даже не догадываются, какой толщины лобовое стекло установлено на их автомобиле. А ведь особенно зимой это знание может сыграть решающую роль. Мы расскажем, почему это важно, чем рискует водитель, который об этом не задумывается, и как не ошибиться при выборе нового стекла.

Разбитое лобовое стекло в машине
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Разбитое лобовое стекло в машине

Когда начинается интерес к стеклу? Уже поздно

Обычно водитель впервые задумывается о лобовом стекле только тогда, когда оно трескается или покрывается царапинами. При замене чаще всего смотрят на бренд и цену, считая, что этого достаточно. Но даже фирменное стекло может не выдержать испытания морозом — и виной тому будет не бренд, а… неподходящая толщина.

Разные стекла для одной и той же модели

Мало кто знает, что даже у одной модели автомобиля толщина триплекса может различаться. И на глаз это определить невозможно. На рынке можно найти стекла толщиной 4 мм и 5,2 мм, и хотя разница кажется незначительной, на деле она может означать либо дополнительную защиту и тишину, либо неприятности.

Толстое лобовое стекло: плюсы и минусы

Чем толще стекло, тем оно:

  • прочнее,

  • лучше защищает от шума,

  • устойчивее к механическим нагрузкам.

Но есть и минус — оттаивает оно гораздо медленнее, особенно если не оснащено встроенными нитями обогрева. Такое стекло будет покрыто льдом дольше, что усложнит утренние выезды в мороз.

Тонкое лобовое стекло — опасно в холода

Тонкое стекло, напротив, быстрее прогревается, но и подвержено повреждениям:

  • легко царапается от щеток или скребков;

  • может лопнуть от кузовных напряжений при езде по ямам;

  • особенно уязвимо при контрасте температур - например, когда в салоне жарко, а снаружи минус 15.

Если нагрузка от кузова передаётся на более тонкое стекло, оно не всегда выдерживает даже лёгкий удар.

Внимание — панорамные крыши

Подобная проблема касается и стеклянных крыш. Зимой при попадании колеса в большую яму могут появиться трещины и на лобовом стекле, и на крыше, особенно если толщина стекла не соответствует заводской спецификации. Такие случаи уже не редкость.

Какой выход

Если оригинальное стекло с нужной толщиной найти сложно, лучше выбрать чуть более толстый вариант. Но тогда стоит изменить стратегию прогрева: направлять тёплый воздух в первую очередь на стекло, а не на салон. И всё же оптимальный вариант — заранее узнать толщину стекла, установленного с завода, и искать точно такое же.

Уточнения

Ветрово́е стекло́ или Лобово́е стекло́ — прозрачный щиток, устанавливаемый в передней части кабиной транспортного средства для защиты водителя (пилота) и пассажиров от набегающего потока воздуха, насекомых и тому подобного.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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