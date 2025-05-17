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Airbus и Renault объявили союз, который изменит будущее авиации

2:55
Авто

Airbus, один из лидеров мирового авиастроения, официально объявил о начале сотрудничества с французской Renault Group - компанией, накопившей значительный опыт в разработке гибридных силовых установок. Совместная цель — разработка авиационных гибридно-электрических двигателей нового поколения с пониженным уровнем выбросов.

Самолет
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Самолет

Что лежит в основе партнерства

Airbus рассчитывает использовать более чем десятилетний опыт Renault в области электрифицированных силовых агрегатов, применяемых в гибридных и электрических автомобилях. Как отмечают в авиастроительной корпорации, такие знания критически важны для перехода авиации к технологиям с минимальными или нулевыми выбросами в будущем.

"Наша задача — создать межотраслевые технологии, которые позволят как использовать гибридные самолеты, так и разрабатывать автомобили будущего", — подчеркнул Жиль Ле Борн, руководитель инженерного департамента Renault Group.

В чём суть технического сотрудничества

Инженерные команды обеих компаний сосредоточатся на двух ключевых направлениях:

  • Совершенствование аккумуляторов, с акцентом на отказ от литий-ионных батарей к 2030 году;

  • Оптимизация систем управления энергопотреблением, жизненно важная задача как для авиации, так и для автомобильной отрасли.

Особое внимание будет уделено разработке твердотельных батарей нового поколения, которые должны заменить менее эффективные и менее экологичные аналоги.

"Это сотрудничество позволит нам разработать следующее поколение аккумуляторов. Достижение нулевых выбросов углерода к 2050 году — уникальная задача, требующая сотрудничества между секторами, начиная с сегодняшнего дня", — отметила Сабина Клауке, технический директор Airbus.

Почему это важно

Это первое межотраслевое партнерство такого масштаба, объединяющее автомобильную и авиационную индустрии с фокусом на создание экологически безопасных силовых установок.

Стороны обещают более подробно рассказать о деталях на саммите Airbus, который проходит сегодня и завтра.

Немного контекста: Airbus A320

Airbus известен своими технологическими инновациями, в частности — моделью A320, которая стала самым массовым пассажирским самолётом в истории. Это также был первый коммерческий самолет с системой электродистанционного управления (Fly-by-Wire), навсегда изменившей подход к автоматизации полета.

Airbus — европейская корпорация с штаб-квартирой в Тулузе, контрольный пакет которой принадлежит правительствам Франции, Германии и Испании. Компания остаётся крупнейшим производителем самолетов и вертолётов в мире.

Уточнения

Airbus (произносится по-английски /ˈɛrbʌs/; по-французски Эрбю́с) — одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире, образованная в конце 1960-х годов путём слияния нескольких европейских авиапроизводителей.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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