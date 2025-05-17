Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выбрасываете сорняки? А зря — они могут превратить землю в чернозём
Их специально заразили норовирусом — и вот что случилось с теми, кто получил вакцину
Спор окончен: вот какой стороной на самом деле нужно вешать рулон туалетной бумаги
Муки творчества, триумф и признание: как рождался дуэт Надежды Бабкиной и Ольги Бузовой
Ночь при свете факелов преобразит Меннету-сюр-Шер: вот где можно в полной мере ощутить магию средневековья
В 20 раз больше витамина С, чем в лимоне: что за сок с Карибов хвалят диетологи
Умирает, чтобы жить снова: крошечное животное, которое бросило вызов смерти
Отеки под глазами? Бегите за чаем! Просто не забудьте о важной детали...
Секрет садоводов: залейте эту смесь в пень — и он исчезнет сам

Сломался ключ от машины? Как создать новый за 5 минут из пластика и не платить мастеру

2:46
Авто

Ничто так не выбивает из колеи, как сломанный ключ от машины. В один момент простая поездка превращается в дорогостоящую и нервную операцию: замена замков, визит к официальному дилеру или вызов аварийного слесаря. Но есть способ, который не только проще, но и в десятки раз дешевле. Главное — знать, как им воспользоваться.

автомобильные ключи
Фото: Flickr by chen chin (ducktail964), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
автомобильные ключи

Один ключ на машину — это риск

Большинство подержанных автомобилей продаются с одним ключом. У продавца, как правило, всё просто: "Второй потеряли" или "Где-то завалялся". Новый владелец поначалу клянётся: "Сделаю обслуживание — сразу закажу второй комплект". Но в реальности всё откладывается: то времени нет, то денег.

В результате вся судьба автомобиля зависит от одного-единственного куска металла, который может сломаться в самый неподходящий момент. И вот вы стоите перед машиной, не зная, что делать дальше.

Классическое решение — дорогое и болезненное

Можно вызвать автослесаря. Он приедет, всё сделает — заодно и ваш семейный бюджет разрушит. Потому что такая операция стоит немалых денег, особенно если приходится менять замки или разбирать замочную систему. А если дело происходит в дороге или поздно вечером — ещё и нервов потратите вагон. Ну и виноват, конечно, будете вы.

Альтернатива есть. И она очень бюджетная

Порой в самых нестандартных ситуациях помогают самые простые инструменты. Например, паяльный пистолет с подачей расплавленного пластика. Да-да, тот самый, который стоит сущие копейки и пылится в гараже.

Некоторые умельцы придумали использовать его для создания отпечатка ключа. Метод прост, но требует аккуратности:

  1. Замок аккуратно отсоединяется от предохранительного клапана — для этого понадобится обычная канцелярская скрепка.

  2. Через сопло пистолета в замочную скважину подаётся расплавленный пластик.

  3. Через несколько секунд пластик застывает — и у вас на руках точная копия сломанного ключа.

Остаётся только взять заготовку и полученный отпечаток, прийти к слесарю, который изготовит новый ключ и перепишет иммобилайзер с вашего старого. Всё - без демонтажа, замены замков и гигантских счетов.

Главное — не паниковать

В интернете можно найти десятки таких лайфхаков. И у всех один посыл: не спешите принимать радикальные меры. Почти любую проблему с автомобилем можно решить — вопрос лишь в том, сколько вы готовы заплатить. Иногда простой подход сэкономит вам и деньги, и отношения.

Уточнения

Пластма́сса (пласти́ческая ма́сса, пластик) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Наука и техника
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле Аудио 
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Зарубежное кино
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино Аудио 
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Садоводство, цветоводство
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают Аудио 
Популярное
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино

Режиссёр раскрыл список из семи безупречных картин, но выделил одну как абсолютный шедевр. Почему "Техасская резня бензопилой" стала для него эталоном кинематографа?

Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Неофициальные пункты требований РФ: о каких новых условиях истерично кричит Запад Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
10 махов до Европы: Москва проверяет ракету, которую никто не может остановить
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Последние материалы
Муки творчества, триумф и признание: как рождался дуэт Надежды Бабкиной и Ольги Бузовой
Ночь при свете факелов преобразит Меннету-сюр-Шер: вот где можно в полной мере ощутить магию средневековья
В 20 раз больше витамина С, чем в лимоне: что за сок с Карибов хвалят диетологи
Умирает, чтобы жить снова: крошечное животное, которое бросило вызов смерти
Отеки под глазами? Бегите за чаем! Просто не забудьте о важной детали...
Секрет садоводов: залейте эту смесь в пень — и он исчезнет сам
Даже дедушка почувствует себя молодым парнем: вот как упражнения пилатеса влияют на мужчин
Сломался ключ от машины? Как создать новый за 5 минут из пластика и не платить мастеру
Никелевые или иридиевые? Стоит ли переплачивать за модные свечи зажигания
ТОП-10 необычных концепций ресторанов со всего мира
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.