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Лайфхак за копейки: как сохранить заводской вид болтов после ремонта

2:46
Авто

Когда дело доходит до ремонта, особенно если он касается видимых и пострадавших участков автомобиля, внешний вид играет не меньшую роль, чем функциональность. Можно заменить запчасть, починить механизм, покрасить поверхность — но если болты на виду и выглядят как после драки с плоскогубцами, весь эффект теряется. К счастью, есть способ этого избежать.

Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом

Болты — лицо ремонта

Пока автомобиль новый, он вызывает эстетическое удовольствие именно потому, что всё - от зеркала до винтика — выглядит идеально. Но стоит появиться первой царапине, и магия улетучивается. Машина сразу переходит в категорию "подержанных". Секрет сохранения этого ощущения новизны прост — обращаться с автомобилем бережно. В том числе и во время ремонта.

Если с подвеской или моторным отсеком всё более-менее понятно — здесь важна прежде всего надёжность, — то салон предъявляет другие требования. Он состоит из множества пластиковых деталей, текстиля, ковров, декоративных вставок и, что важно, крепежа. И не всегда этот крепёж скрыт — особенно в таких моделях, как новый Land Rover Defender или Jeep Wrangler, где болты являются частью дизайна.

Их не просто нужно открутить — их нужно вернуть обратно без единой царапины.

Даже официалы косячат

Будем откровенны: ни мастера в обычных сервисах, ни сотрудники официальных дилеров редко обладают той же аккуратностью, с которой собирали автомобиль на заводе. Даже если вы всё делаете своими руками, с любовью и заботой, есть шанс поцарапать болт, сбить грани, оставить след от инструмента. А если вы торопитесь — края болтов "съедаются" почти гарантированно.

Решение, которое придумали в Китае

Но, как это часто бывает, китайские производители нашли простой и одновременно гениальный способ спасти внешний вид болтов. Они выпустили пластиковые насадки на гаечные ключи.

Эти насадки не царапают металл, не скругляют грани, потому что пластик значительно мягче, чем покрытие болтов. Если приложить слишком большое усилие, пластик ломается, не причиняя вреда крепежу.

Одноразовые, но с поправкой на находчивость

Официально насадки — одноразовые. Но в реальности, если работать аккуратно, с терпением и вниманием, их можно использовать многократно. В наших реалиях это, пожалуй, главное преимущество. Да, работать медленнее, но зато результат — идеальный внешний вид даже после ремонта. Болты будут выглядеть как будто вы их ни разу не трогали.

Уточнения

Болт — крепёжное изделие в форме стержня с наружной резьбой на одном конце, с головкой на другом.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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