Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Натуральный спрей от тли своими руками за 30 минут: отпугивает вредителей и лечит куст
Красный наряд и пустые обещания: конец правления Санду подведен на саммите Европы
Пушистая, как облако: как сделать пастилу, которая тает на языке
Миф о шоколаде против стресса: почему он не только не помогает, но и вреден
Как один неправильный плинтус превращает стильный ремонт в колхоз
Протесты в Тбилиси сменились хлопком по плечу: Европа готовит для Грузии нечто
Секретный успех в Стамбуле: Европа обрадовалась результатам диалога России и Украины
Как средиземноморское растение помогает отпугивать летних мух
Маленькие, но волшебные: эти 13 городков в Огайо выглядят как кадры из фильма — но они реальны

Что украдут у вашей машины в первую очередь — неожиданный рейтинг

2:28
Авто

Страховая компания "Альфа" опубликовала свежую статистику, которая ясно показывает: даже если автомобиль не угоняют целиком, из него всё равно могут унести то, что представляет немалую ценность. Воры всё чаще переключаются с кражи автомобилей на "точечные" атаки: они охотятся за конкретными деталями, особенно если те легко снимаются и дорого стоят.

Угонщик вскрывает машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Угонщик вскрывает машину

На первом месте — фары, и Porsche в зоне особого риска

Судя по данным, наиболее частой целью преступников становятся передние фары. Причём с заметным отрывом лидируют автомобили марки Porsche - на них приходится 8,6% всех краж автодеталей. Далее в списке идут Honda (7,9%), BMW (7,8%) и Audi (7,5%).

"В моделях Porsche система крепления фар такова, что вытащить и разобрать их совсем несложно. Это очень дорогие запчасти, поэтому неудивительно, что они пользуются особой популярностью у преступников", — пояснил представитель страховой компании.

Фары этих автомобилей, помимо стоимости, часто используются на чёрном рынке — их проще продать, а найти оригинальную замену на легальном рынке бывает непросто и дорого.

Что ещё интересует преступников

Фары — не единственное, что рискует исчезнуть с припаркованного автомобиля. На втором месте по популярности — задние фонари: на них приходится 4,6% всех зафиксированных краж. Чуть менее популярны наружные зеркала (2,2%) и автомобильные диски (1,8%).

Все эти элементы — ценные с точки зрения вторичного рынка: их легко снять, сложно отследить и просто продать.

Рост краж — почти в полтора раза за два года

Особенно тревожная тенденция наблюдается в Великобритании, где за последние два года число краж деталей с припаркованных автомобилей выросло на 47%. Это связывают с ростом стоимости автомобилей и дефицитом оригинальных запчастей на фоне глобальных логистических сбоев.

Даже временно оставленный без присмотра автомобиль в "спальном" районе может стать лёгкой добычей — воры действуют быстро, профессионально и всё чаще используют электронные средства взлома.

Уточнения

Кра́жа — тайное хищение чужого имущества — признается преступлением практически во всех юрисдикциях.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Авто
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса Аудио 
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Домашние животные
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов Аудио 
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Красота и стиль
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают Аудио 
Популярное
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу

Певец Алексей Воробьёв тайно женился на оперной диве Аиде Гарифуллиной. Как развивался их роман, почему пара скрывает брак и что связывает Гарифуллину с Маратом Сафиным — в материале.

Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Гиперзвуковое оружие будущего: что это и кто сегодня впереди? Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Последние материалы
Натуральный спрей от тли своими руками за 30 минут: отпугивает вредителей и лечит куст
Что украдут у вашей машины в первую очередь — неожиданный рейтинг
Красный наряд и пустые обещания: конец правления Санду подведен на саммите Европы
Пушистая, как облако: как сделать пастилу, которая тает на языке
Миф о шоколаде против стресса: почему он не только не помогает, но и вреден
Как один неправильный плинтус превращает стильный ремонт в колхоз
Протесты в Тбилиси сменились хлопком по плечу: Европа готовит для Грузии нечто
Секретный успех в Стамбуле: Европа обрадовалась результатам диалога России и Украины
Как средиземноморское растение помогает отпугивать летних мух
Маленькие, но волшебные: эти 13 городков в Огайо выглядят как кадры из фильма — но они реальны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.