Что украдут у вашей машины в первую очередь — неожиданный рейтинг

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Страховая компания "Альфа" опубликовала свежую статистику, которая ясно показывает: даже если автомобиль не угоняют целиком, из него всё равно могут унести то, что представляет немалую ценность. Воры всё чаще переключаются с кражи автомобилей на "точечные" атаки: они охотятся за конкретными деталями, особенно если те легко снимаются и дорого стоят.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Угонщик вскрывает машину

На первом месте — фары, и Porsche в зоне особого риска

Судя по данным, наиболее частой целью преступников становятся передние фары. Причём с заметным отрывом лидируют автомобили марки Porsche - на них приходится 8,6% всех краж автодеталей. Далее в списке идут Honda (7,9%), BMW (7,8%) и Audi (7,5%).

"В моделях Porsche система крепления фар такова, что вытащить и разобрать их совсем несложно. Это очень дорогие запчасти, поэтому неудивительно, что они пользуются особой популярностью у преступников", — пояснил представитель страховой компании.

Фары этих автомобилей, помимо стоимости, часто используются на чёрном рынке — их проще продать, а найти оригинальную замену на легальном рынке бывает непросто и дорого.

Что ещё интересует преступников

Фары — не единственное, что рискует исчезнуть с припаркованного автомобиля. На втором месте по популярности — задние фонари: на них приходится 4,6% всех зафиксированных краж. Чуть менее популярны наружные зеркала (2,2%) и автомобильные диски (1,8%).

Все эти элементы — ценные с точки зрения вторичного рынка: их легко снять, сложно отследить и просто продать.

Рост краж — почти в полтора раза за два года

Особенно тревожная тенденция наблюдается в Великобритании, где за последние два года число краж деталей с припаркованных автомобилей выросло на 47%. Это связывают с ростом стоимости автомобилей и дефицитом оригинальных запчастей на фоне глобальных логистических сбоев.

Даже временно оставленный без присмотра автомобиль в "спальном" районе может стать лёгкой добычей — воры действуют быстро, профессионально и всё чаще используют электронные средства взлома.

Уточнения

Кра́жа — тайное хищение чужого имущества — признается преступлением практически во всех юрисдикциях.

