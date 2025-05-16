Масло уходит ведрами? Возможно, вы заливаете не то что нужно

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Даже если вы заблаговременно подготовили машину к холодам, зима всё равно может преподнести сюрпризы. Один из самых распространённых — это внезапно увеличившийся расход моторного масла. Кажется, всё в порядке: масло свежее, фильтры заменены, пробег невелик. Но с наступлением морозов вы всё чаще замечаете, что стрелка уровня масла начинает двигаться вниз. Почему так происходит? Разбираемся по порядку.

Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Моторное масло

Холод, пробки и холостой ход — идеальные условия для повышенного расхода

Зимой нагрузка на двигатель заметно возрастает. Чтобы автомобиль нормально завёлся и вышел на рабочий режим, его прогревают, зачастую долго. А если за окном метель и город стоит в бесконечных пробках — мотор работает на холостом ходу ещё больше. Именно этот режим считается одним из самых тяжёлых для двигателя, несмотря на его внешнюю "лёгкость". Он провоцирует повышенное внутреннее трение, неполное сгорание топлива и, как следствие, рост расхода масла.

Конструкция тоже не всегда на стороне водителя

Некоторые особенности компоновки двигателя дополнительно подливают масла в огонь — в прямом смысле. Например, горячая выхлопная труба, проходящая рядом с картером, создаёт дополнительный нагрев. Плюс слабая защита моторного отсека нарушает естественный теплообмен. В итоге получается интересная ситуация: днём мотор перегревается, а ночью замерзает. Такие температурные качели вызывают расширение и сжатие металлических элементов, что снижает общий ресурс двигателя и усиливает утечку смазки.

Неправильная замена масла может сыграть злую шутку

Многие водители, опасаясь утренних морозов, заливают менее вязкое масло — например, 0W-20 вместо привычного 5W-40. Да, мотору легче запуститься, но уплотнители часто не рассчитаны на работу с такими жидкими составами. После нескольких циклов нагрева и охлаждения масло начинает просачиваться через уплотнения, а это прямой путь к так называемому масляному голоданию — ситуации, когда двигатель не получает нужного количества смазки.

Есть двигатели, которые "жрут" масло всегда

Увы, но некоторые моторы отличаются повышенным аппетитом к маслу ещё с завода. Классика жанра — 1.8 TSI от VAG. Этот мотор ставили на множество моделей Audi, Skoda и Volkswagen, включая любимую многими Skoda Octavia второго поколения и Volkswagen Passat B7. Основная причина прожорливости — маслоотделитель, который пропускает избыточное количество паров масла в систему вентиляции картера. Постепенно она забивается, и расход масла растёт в геометрической прогрессии.

Премиум — не всегда значит без проблем

Даже люксовые авто могут страдать от масложора. Яркий пример — BMW 5-й серии с мотором N63. В 2008 году он стал настоящим антирекордсменом: по заявлению производителя, двигатель потребляет до одного литра масла на 1000 километров. А учитывая, что владельцы BMW любят "придавить" педаль газа даже зимой, расход масла может быть просто шокирующим. И, к сожалению, здесь не поможет никакое техническое решение — только более спокойный стиль вождения.

Уточнения

Моторные масла — жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

