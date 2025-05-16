Три мигания — и ни одним больше: как родился негласный закон для миллионов машин

Многие водители даже не задумываются, почему в старых автомобилях поворотник мигает один раз, а в современных — трижды, если лишь слегка коснуться рычага. А ведь за этим простым отличием стоит целая инженерная логика, напрямую связанная с безопасностью на дороге.
В начале 2000-х автопроизводители начали массово внедрять так называемую функцию тройного мигания при "мягком касании" рычага поворотника. Это легко заметить на примере: у Volvo 850 выпуска 1996 года при легком касании рычага поворотник мигает только один раз. А вот у Opel Astra 2008 года — уже трижды. Позже алгоритм стал срабатывать и при резком нажатии на тормоз.
Инициаторами перемен выступили в основном немецкие компании, но уже к 2010 году к ним присоединились почти все крупные производители. При этом на удивление, в стандартах и регламентах до сих пор нет требований по этому поводу — всё было реализовано исключительно на основе опыта и здравого смысла.
Инженеры рассчитали, что для того, чтобы сигнал поворота был заметен другим участникам движения, достаточно 2-3 секунд. Именно столько времени и занимают три мигания. Этого хватает, чтобы даже в плотном потоке другие водители успели отреагировать.
И, конечно, это удобно. Раньше, если вы включали поворотник для смены полосы, но не поворачивали рулевое колесо на достаточный угол, поворотник не выключался сам — приходилось вручную щелкать рычаг обратно. С новым алгоритмом этого делать не нужно: три мигания — и всё.
Есть еще один важный момент. Если поворотник вдруг начинает мигать быстрее обычного — это тревожный знак. Скорее всего, одна из лампочек перегорела или вышла из строя. Система "понимает", что цепь нарушена, и сигнализирует об этом частым миганием. Такое поведение — способ машины предупредить водителя о проблеме.
Те, кто ездит на машинах без этой функции, стали сами модернизировать свои авто: меняют реле и перепаивают проводку, чтобы добиться такого же эффекта тройного мигания. Но здесь важно помнить: без технической подготовки лучше не лезть под капот. Ошибки могут привести к короткому замыканию и проблемам с электрикой.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Певец Алексей Воробьёв тайно женился на оперной диве Аиде Гарифуллиной. Как развивался их роман, почему пара скрывает брак и что связывает Гарифуллину с Маратом Сафиным — в материале.