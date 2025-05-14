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К-700 Кировец — трактор, достойный парада мощи

1:50
Авто

На него невозможно было не обернуться. К-700 не просто работал в поле — он властвовал над ним.

Кировец К-700 Горбатый
Фото: commons.wikimedia.org by KAZzzz700, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кировец К-700 Горбатый

Своим гулом он заглушал разговоры, своим размером — затмевал легковушки, своим характером — внушал уважение. Созданный в Ленинграде, но узнаваемый на всей территории от Прибалтики до Приморья, этот гигант стал символом силы и масштабов советской инженерии.

Родом из индустриальной мечты

Проектировался К-700 не как обычный трактор, а как инструмент для освоения целины, поднятия целых регионов и создания "новой аграрной мощи СССР". Он должен был не просто пахать землю — он должен был двигать страну вперёд.

  • Масса: 12 тонн
  • Мощность: до 300 л. с.
  • Двигатель: V8 дизель, ревущий, как медведь на завтрак
  • Привод: полный, шарнирно-сочленённая рама — поворачивал весь трактор, а не колёса

Машина не для слабых духом

Управлять К-700 — это как быть капитаном ледокола. Он не про комфорт, он про силу и ответственность. Гидравлика, рев мотора, плавный, но непреклонный ход — тракторист на Кировце был не просто механизатором, а оператором крупной машины влияния.

В полях и за их пределами

К-700 работал не только на пашне:

  • Таскал бревна в Сибири
  • Перетаскивал танки на полигонах
  • Служил в арктических экспедициях

Переоборудовался в снегоуборочную технику, аэродромную машину и даже — экскаватор

Наследие железного титана

Сегодня К-700 — частый гость ютуб-каналов, посвящённых советской технике. Его восстанавливают, модернизируют, водят по бездорожью ради зрелищности. Потому что это не просто трактор — это танк, которому дали гражданку.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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